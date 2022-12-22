سوق الانتقالات تجدد الصراع بين مارتينيز ومبابي عبر دوري الأبطال

سوق الانتقالات قد يصبح سببًا في تجدد الصراع بين إيميليانو مارتينيز وكيليان مبابي.

شهدت الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا منذ تتويج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022 على حساب منتخب فرنسا، حالة من العداء بين إيمليانو مارتينيز حارس مرمى "الألبيسيليستي" في مونديال قطر، وكيليان مبابي نجم "الديوك" وهداف البطولة.

منتخب الأرجنتين حصل على لقب كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لنهائي مونديال قطر بالتعادل 3-3.

واستغل مارتينيز احتفالات لاعبي "الألبيسيليستي" في الأرجنتين للسخرية من مبابي في أكثر من مناسبة، رغم أن النجم الفرنسي سجل ثلاثية "الديوك" في المباراة، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ المونديال يسجل "هاتريك" في النهائي.

والآن يبدو أن الصراع بين مارتينيز ومبابي قد يتجدد مرة أخرى، لكن هذه المرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن رغبة بايرن ميونخ الألماني في الحصول على خدمات حارس أستون فيلا الإنجليزي.

بايرن ميونخ يبحث عن حارس جديد في ظل إصابة قائده مانويل نوير في حادث تزلج، وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

وإذا ما نجح بايرن ميونخ في التوقيع مع مارتينيز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، فإن الصراع بين مارتينيز ومبابي سيتجدد بالتأكيد، بالنظر إلى أن باريس سان جيرمان سيواجه بايرن ميونخ في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

المواجهة بكل تأكيد ستكون مرتقبة بالنظر إلى قوة الفريقين، لكن المواجهة بين مارتينيز ومبابي ستزيد من سخونة اللقاء.