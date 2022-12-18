صانع تاريخ إنجلترا في كأس العالم يوجه رسالة خاصة إلى مبابي!

أسطورة إنجلترا يوجه تهنئة خاصة إلى كيليان مبابي بعد معادلة رقمه الخاص.

وجه السير جيف هيرست الفائز بلقب بطولة كأس العالم 1966 مع منتخب إنجلترا، رسالة تهنئة إلى الفرنسي كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، على تحطيم رقمه الذي ظل صامدًا لمدة 65 عامًا.

مبابي، ورغم خسارة منتخب فرنسا لنهائي بطولة كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين، بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، إلا أنه كتب تاريخًا خاصًا له.

وتمكن مبابي من تسجيل ثلاثية فرنسا في شباك الأرجنتين، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في نهائي المونديال، بعد هيرست نفسه.

هيرست سجل ثلاثة أهداف في فوز إنجلترا الوحيد بلقب بطولة كأس العالم، حين قاد "الأسود الثلاثة" إلى الفوز على ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 في نهائي مونديال 1966 التي استضافته إنجلترا.

ونشر هيرست تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، جاء فيها: "تهاني الحارة إلى مبابي، مهما يحدث، لقد حظيت بفترة رائعة".

يذكر أن مبابي أيضًا أصبح أول لاعب في تاريخ كؤوس العالم يسجل أربعة أهداف في المباراة النهائية للمونديال، بعدما سجل هدفًا في نهائي نسخة 2018، ثم ثلاثية في 2022.