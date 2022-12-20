السخرية تتجدد .. إيميليانو مارتينيز يحتفل مع دمية مبابي!

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سخر إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، من نجم فرنسا، كيليان مبابي، مرة أخرى وذلك في احتفالات تتويج البيسيليستي بكأس العالم.

منتخب الأرجنتين حقق لقب كأس العالم بعد التغلب على فرنسا بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية شهدت ستة أهداف.

وكان إيميليانو قد سخر من هداف المونديال عقب المباراة وأثناء الاحتفال بالكأس في غرفة تغيير الملابس، وذلك بقوله: "دقيقة حداد على مبابي".

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وكرر حارس أستون فيلا سخريته من مبابي أثناء الاحتفال بالتتويج بلقب كأس العالم، إذ وضع صورته على دمية صغيرة يحملها كالأطفال.

وكان مبابي قد قلل من كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وعبّر عن رأيه في منتخب الأرجنتين الذي أكد أنّه لا يقارن بمنتخبات أوروبا.

جدير بالذكر أنّ مبابي أحرز ثلاثة أهداف في المباراة النهائية ليصبح ثاني لاعب في تاريخ المونديال يسجل هاتريك في النهائي.