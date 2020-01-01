أخبار برشلونة: مستقبل سيتيين وأنباء عن ضم نجم بايرن ميونخ

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020:

سيتيين: أرى نفسي مدربًا لبرشلونة الموسم المقبل

قال كيكي سيتيين المدير الفني لنادي برشلونة إنه ليس ميسي فقط من يحتاج للراحة، مؤكدًا أنه يرى نفسه مدربًا للفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأكمل: "بالطبع سأشعر بالمسؤولية في حالة خسارة لقب الدوري، لقد توليت تدريب الفريق في جزء من الموسم وتعادلنا 3 مباريات مؤخرًا كان الفوز بهم سيحسم لنا كل شيء"

وحول مستقبله قال: "الموسم المقبل؟ بالطبع أرى نفسي مدربًا لبرشلونة خلال الموسم المقبل، ولكنني أريد أن أفكر فيما تبقى من هذا الموسم أولًا"

رومينيجه يلمح لانتقال ديمبيلي إلى بايرن ميونخ

قال كارل هاينتس رومينيجه المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ إن جناح برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي أحد اللاعبين المفضلين لديه.

وقال كارل هاينتس رومينيجه المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ إنه معجب بعثمان ديمبيلي منذ فترة وجوده في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند.

وأضاف: "لقد كنت سعيدًا للغاية بأداء ديمبيلي عندما لعب مع بوروسيا دورتموند على الرغم من كونه المنافس الرئيسي لبايرن في السنوات الأخيرة في الدوري الألماني"

وتابع: "أشعر بالأسف حول الإصابات المتكررة التي عطلت مسيرته في وقت كان يحتاج فيه للعب كثيرًا والتطور وإثبات نفسه في برشلونة"

برشلونة يحاول ضم ألابا بالمجان

يحلم نادي برشلونة الإسباني، بفكرة التعاقد مع المدافع السويسري ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ بعد نهاية عقده مع النادي الألماني.

شبكة "سكاي" الألمانية، أكدت أن برشلونة يتابع ألابا منذ سنوات طويلة، ويعتقد أن الفرصة أصبحت سانحة هذه المرة للحصول على خدماته.

صاحب الـ28 سنة، ينتهي عقده مع بايرن في يونيو 2021، وسط إصرار من اللاعب النمساوي على عدم التوقيع على عقد جديد.

وعلى الجانب الآخر يترقب برشلونة الموقف، لإقناعه بالبقاء حتى نهاية عقده والانتقال بالمجان في صيف 2021، باستغلال تحمس اللاعب لفكرة اللعب بالدوري الإسباني.

برشلونة يريد التخلص من أومتيتي، وفكرة الإعارة على طاولة المفاوضات

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن نية برشلونة التخلص من مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي نجم فريق ليون السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن رحيل أومتيتي سيكون أولوية بالنسبة لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن خيار الإعارة غير مستبعد بالنسبة للفريق الكتالوني، حيث يريد في الأساس تفريغ مكانه في القائمة لمنح الفرصة لغيره.

فابيان رويز يبتعد عن ريال مدريد وبرشلونة

كشفت مصادر صحفية إسبانية وإيطالية أن متوسط ميدان نابولي فابيان رويز اقترب من تجديد عقده مع نادي الجنوب الإيطالي حتى عام 2025.

وكان النجم الإسباني قد ارتبط بالعديد من الأندية، حيث وضعته الصحافة في جملة مفيدة مع برشلونة وريال مدريد وأشارت إلى وجود مفاوضات.

وحول ذلك، قالت صحيفة آس الإسبانية إن فابيان رويز كان أحد الأسماء الأولية في قائمة ريال مدريد وبرشلونة الخاصة بالميركاتو منذ عدة أشهر.

برشلونة يعود لمفاوضات لاوتارو

حسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة عاد للتفاوض مع إنتر بأكثر من طريقة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الصيف المقبل بعد انتهاء فترة السماح بالشرط الجزائي والذي كان مقدرًا بـ111 مليون يورو.

وبحسب التقارير سيحصل النيراتزوري على اثنين من إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي مع مبلغ من المال لم تُفصح عنه الصحيفة، أو انتقال الظهير فيربو مع 70 مليون يورو.

موندو أشارت إلى أن إنتر قد يفضل العرض الثاني في ظل حاجته لظهير أيسر جديد الموسم المقبل.

برشلونة يحسم مصير كوتينيو ولا يستبعد تكرار تجربة بايرن ميونخ

قرر نادي برشلونة التخلص من لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي أمضى الموسم الأخير في إعارة لبايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره في النادي الكتالوني، حيث يرفض الفريق فكرة عودة اللاعب البرازيلي من جديد لصفوفه.

وبحسب ما علم جول.كوم، فاللاعب غير مرحب به سواء على المستوى الفني أو المادي، فالنادي لا يستطيع تقديم الراتب الخاص به.

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