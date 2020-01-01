خاص | برشلونة يحسم مصير كوتينيو وينتظر رد نيوكاسل وآرسنال

برشلونة يحدد مصير لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي كان يمضي فترة إعارة ببايرن ميونخ.

قرر نادي برشلونة التخلص من لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي أمضى الموسم الأخير في إعارة لبايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره في النادي الكتالوني، حيث يرفض الفريق فكرة عودة اللاعب البرازيلي من جديد لصفوفه.

وبحسب ما علم جول.كوم، فاللاعب غير مرحب به سواء على المستوى الفني أو المادي، فالنادي لا يستطيع تقديم الراتب الخاص به.

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ويدرك النادي الكتالوني مدى صعوبة رحيل كوتينيو لأي فريق خارج إنجلترا، في ظل صعوبة تقديم تلك الفرق لقيمة مادية مناسبة لفريق برشلونة، حيث سبق ورفض بايرن ميونخ ضمه بشكل نهائي.

وعرض برشلونة اللاعب بالفعل على الثنائي الإنجليزي آرسنال ونيوكاسل، لكنه لم يتلق أي ردود منهما حتى تلك اللحظة.

ولا يستبعد برشلونة فكرة ترك اللاعب يخرج في فترة إعارة جديدة، لكن ذلك يتوقف على العروض التي سيحصل عليها الفريق.

جدير بالذكر أن فكرة بيع كوتينيو ستجعل منه في الأساس المصدر الأول لتمويل صفقة لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر .