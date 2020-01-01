أخبار الانتقالات: مبابي في الريال في 2021 وأوبلاك مطلوب في تشليسي

ريال مدريد واثق من ضم مبابي في 2021
الفرنسي يميل للرحيل إلى العاصمة الإسبانية
أشارت ماركا إلى أن ريال مدريد واثق من ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في 2021.
وكان هناك سعي من الفريق الفرنسي لتمديد عقده إلى ما بعد 2022، لكن اللاعب رفض الشروط التي وضعت أمامه.
ستكون مهمة الريال في ضم بطل كأس العالم الصيف القادم أسهل، لكن من المتوقع أن يطلب فيه بطل الدوري الفرنسي مبلغًا كبيرًا.
ألان يستعد للرحيل من نابولي
من المقرر أن يغادر لاعب خط وسط نابولي ألان استاد سان باولو هذا الصيف، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
فريق الجنوب الإيطالي مستعد لسماع عروض لا تقل عن 25 مليون يورو مقابل التخلي عن البرازيلي في سوق الانتقالات.
باريس سان جيرمان مهتم باللاعب الذي بدأ 20 مباراة مع الفريق في 2019-20.
كافاني يحبط إنتر ميامي
أفادت كالتشيومركاتو أن إدينسون كافاني رفض عرض للانضمام إلى إنتر ميامي مع بداية سوق الانتقالات.
وينتهي عقد الأوروجوياني مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، وهو مطلوب في الدوري الإيطالي من قبل روما ونابولي.
سوبوسلاي مطلوب في باريس سان جيرمان
يفكر باريس سان جيرمان في دومينيك سوبوسلاي لحل مشاكل خط الوسط، حسب تقارير توتوسبورت.
العاصمي الفرنسي كان يريد ضد لورينزو بيليجريني من روما، ولكن المفاوضات تم تعليقها، لذلك يُنظر إلى نجم سالزبورج على أنه بديل.
نيجريدو يعود للدوري الإسباني
أكد نادي قادش ما أشيع في الفترة الأخيرة عن توقيع ألفارو نيجريدو مع الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإسباني.
وكشف رئيس النادي مانولو فيزاكينو أن نيجريدو سيلعب في الفريق الموسم المقبل في مقابلة مع El Partidazo de Cope.
جدير بالذكر أن نيجريدو يلعب للنصر الإماراتي.
ريال مدريد مستعد لرحيل بيل مجانًا
الريال يسعى للتخلص من الويلزي مهما كلفه الأمر
أفادت شبكة ABC أن ريال مدريد مستعد لسداد السنتين الأخيرتين من عقد جاريث بيل والسماح له بأن يصبح لاعبًا حرًا.
تم تصوير الويلزي الدولي مؤخرًا وهو يتجول على مقاعد البدلاء، وأصبح مصدر إزعاج في مقاعد بدلاء الميرينجي.
تشيلسي يدرج كيبا في صفقة أوبلاك
البلوز يخططون لضم نجم أتلتيكو مدريد
أفادت صحيفة ميرور أن تشيلسي مستعد لمبادلة حارس المرمى كيبا مقابل يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد مع بداية سوق الانتقالات.
سيتعين على البلوز دفع مبلغ مالي بالإضافة إلى الإسباني إذا ما أراد ضم الحارس الذي يراه الكثيرون الأفضل في العالم.