أخبار الانتقالات: مبابي في الريال في 2021 وأوبلاك مطلوب في تشليسي

الفرنسي يميل للرحيل إلى العاصمة الإسبانية

أشارت ماركا إلى أن ريال مدريد واثق من ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في 2021.

وكان هناك سعي من الفريق الفرنسي لتمديد عقده إلى ما بعد 2022، لكن اللاعب رفض الشروط التي وضعت أمامه.

ستكون مهمة الريال في ضم بطل كأس العالم الصيف القادم أسهل، لكن من المتوقع أن يطلب فيه بطل الدوري الفرنسي مبلغًا كبيرًا.