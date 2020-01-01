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أخبار الانتقالات: مبابي في الريال في 2021 وأوبلاك مطلوب في تشليسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Kylian Mbappe - PSG
Getty Images

ريال مدريد واثق من ضم مبابي في 2021

2020-07-14T08:51:49Z

الفرنسي يميل للرحيل إلى العاصمة الإسبانية

أشارت ماركا إلى أن ريال مدريد واثق من ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في 2021.

وكان هناك سعي من الفريق الفرنسي لتمديد عقده إلى ما بعد 2022، لكن اللاعب رفض الشروط التي وضعت أمامه.

ستكون مهمة الريال في ضم بطل كأس العالم الصيف القادم أسهل، لكن من المتوقع أن يطلب فيه بطل الدوري الفرنسي مبلغًا كبيرًا.

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Getty

ألان يستعد للرحيل من نابولي

2020-07-14T08:48:37Z

من المقرر أن يغادر لاعب خط وسط نابولي ألان استاد سان باولو هذا الصيف، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

فريق الجنوب الإيطالي مستعد لسماع عروض لا تقل عن 25 مليون يورو مقابل التخلي عن البرازيلي في سوق الانتقالات.

باريس سان جيرمان مهتم باللاعب الذي بدأ 20 مباراة مع الفريق في 2019-20.

كافاني يحبط إنتر ميامي

2020-07-14T08:46:48Z

أفادت كالتشيومركاتو أن إدينسون كافاني رفض عرض للانضمام إلى إنتر ميامي مع بداية سوق الانتقالات.

وينتهي عقد الأوروجوياني مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، وهو مطلوب في الدوري الإيطالي من قبل روما ونابولي.

سوبوسلاي مطلوب في باريس سان جيرمان

2020-07-14T08:44:41Z

يفكر باريس سان جيرمان في دومينيك سوبوسلاي لحل مشاكل خط الوسط، حسب تقارير توتوسبورت.

العاصمي الفرنسي كان يريد ضد لورينزو بيليجريني من روما، ولكن المفاوضات تم تعليقها، لذلك يُنظر إلى نجم سالزبورج على أنه بديل.

نيجريدو يعود للدوري الإسباني

2020-07-14T08:42:55Z

أكد نادي قادش ما أشيع في الفترة الأخيرة عن توقيع ألفارو نيجريدو مع الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإسباني.

وكشف رئيس النادي مانولو فيزاكينو أن نيجريدو سيلعب في الفريق الموسم المقبل في مقابلة مع El Partidazo de Cope.

جدير بالذكر أن نيجريدو يلعب للنصر الإماراتي.

ريال مدريد مستعد لرحيل بيل مجانًا

2020-07-14T08:39:42Z

الريال يسعى للتخلص من الويلزي مهما كلفه الأمر

أفادت شبكة ABC أن ريال مدريد مستعد لسداد السنتين الأخيرتين من عقد جاريث بيل والسماح له بأن يصبح لاعبًا حرًا.

تم تصوير الويلزي الدولي مؤخرًا وهو يتجول على مقاعد البدلاء، وأصبح مصدر إزعاج في مقاعد بدلاء الميرينجي.

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(C)Getty Images

تشيلسي يدرج كيبا في صفقة أوبلاك

2020-07-14T08:36:26Z

البلوز يخططون لضم نجم أتلتيكو مدريد

أفادت صحيفة ميرور أن تشيلسي مستعد لمبادلة حارس المرمى كيبا مقابل يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد مع بداية سوق الانتقالات.

سيتعين على البلوز دفع مبلغ مالي بالإضافة إلى الإسباني إذا ما أراد ضم الحارس الذي يراه الكثيرون الأفضل في العالم.

Kepa Arrizabalaga Jan Oblak
Getty Images