أخبار برشلونة: بارتوميو يتحدث عن ميسي ونيمار ولاوتارو ومرشح جديد لخلافة سيتيين

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 26 يوليو 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 26 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 26 يوليو 2020:

بارتوميو يتحدث عن ميسي ونيمار ولاوتارو

تحدث رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو عن شائعات الانتقال حول النادي، بما في ذلك تحركات الكتلان نحو نيمار ولاوتارو مارتينيز ومستقبل ليونيل ميسي ولويس سواريز ومارك أندريه تير شتيجن.

جاء ذلك في تصريحات له لموندو ديبورتيفو، وتحدث خلالها عن البرغوث قائلاً: "قال ميسي عدة مرات أنه يريد الاعتزال هنا وليس لدي شك في أنه سوف يجدد".

وعن لويس سواريز: "يمتلك لويس عقدًا، وفقًا لعدد المباريات التي يلعبها، يتم تجديده تلقائيًا لموسم 2021-22".

وقال بارتوميو عن تير شتيجن: "بالنسبة لي، مارك أندريه تير شتيجن ليس فقط حارس جيد ولكنني معجب بشخصيته كلاعب".

وأضاف: "إنه يفهم ما يحدث ويعلم أنه بالنظر إلى انخفاض دخل أندية مثل برشلونة ، يجب عليه تعديل راتبه. كل اللاعبين يفعلون ذلك ونحن نعمل على ذلك".

وتحدث عن صفقة نيمار ووقال: "اللاعبون، إذا لم يأتوا في صفقات تبادلية للاعبين آخرين، فمن الصعب عليهم القدوم".

وأضاف عن لاوتارو: "لقد تحدثنا مع إنتر ولكن الآن تم إيقاف المفاوضات مؤقتًا".

كونتي ينفي انضمام ميسي

وصف أنطونيو كونتي مدرب إنتر الحديث عن إمكانية وصول قائد برشلونة ليونيل ميسي بـ "الخيالية"، على الرغم من أنه رحب بانضمامه.

سيطر مستقبل ميسي على عناوين الأخبار في 2019-20 وسط تكهنات بأن الفائز بالكرة الذهبية ست مرات جاهز للرحيل من الكامب نو في نهاية عقده العام المقبل.

ارتبط ليونيل بإنتر سابقًا، وأثارت تقارير عن شراء والد ميسي منزلًا في ميلانو هذا الأسبوع المزيد من الشائعات حول انتقال اللاعب إلى سان سيرو.

لا توجد عروض لكوليبالي

كشف كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي ، حقيقة اقتراب المدافع خاليدو كوليبالي من ارتداء قميص مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

السيتي نجح في الطعن على قرار حرمانه من المشاركة الأوروبية لموسمين على التوالي مما دفع الفريق للتخطيط لضخ الأموال في سوق الانتقالات.

وقال جيونتولي في تصريحات لشبكة DAZN: "في الوقت الراهن لم نحصل على أي عرض للتعاقد مع كوليبالي، العديد من الأندية في الماضي اهتمت به ولكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء".

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ميسي يطلب بيلسا في برشلونة

مارسيلو بيلسا هو الرجل الذي يريد ليونيل ميسي توليه منصب المدير الفني في برشلونة هذا الصيف، وفقًا لصحيفة ذا صن.

أعاد صاحب الـ65 عامًا ليدز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، لكن عقده ينتهي هذا الشهر.

ويفضل ميسي أن يتخلص برشلونة من مدربه الحالي كيكي سيتيين ويأمل في أن يحل مواطنه محله في كامب نو.

إنتر مهتم بمدافع برشلونة

سيحول إنتر اهتمامه إلى جونيور فيربو إذا فشل في التعاقد مع إيمرسون من تشيلسي في سوق الانتقالات، كما أشارت موندو ديبورتيفو.

ارتبط فريق الدوري الإيطالي بالظهير البرازيلي، لكن البلوز يطلب 30 مليون يورو، بالإضافة إلى أن يوفنتوس يريده أيضًا.

إذا أصر الفريق اللندني على هذا السعر فسوف يحول الإنتر اهتمامه إلى فيربو ظهير أيسر برشلونة .