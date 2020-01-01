أخبار الانتقالات: نجم عربي جديد في الطريق لليفربول وحسم موقف كوليبالي

تقارير .. ليفربول يحدد ماندي لخلافة لوفرين
هل ينضم الجزائري إلى الريدز؟
أشارت أنباء قادمة من إسبانيا إلى اهتمام ليفربول بالتعاقد مع الدولي الجزائري عيسى ماندي خلال الانتقالات الصيفية لتعويض الرحيل الوشيك لديان لوفرين.
عدة وسائل إعلام أكدت اقتراب رحيل لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي مقابل قرابة 12 مليون يورو في الأيام المقبلة.
"إستاديو ديبورتيفو" المقربة من ريال بيتيس أكدت وجود اهتمام من الريدز بالتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري لسد الفراغ الذي سيخلفه رحيل لوفرين.
المدير الرياضي في نابولي يكشف حقيقة اقتراب كوليبالي من مانشستر سيتي
هل يخطط مانشستر سيتي لإنهاء صفقة السنغالي؟
كشف كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي، حقيقة اقتراب المدافع خاليدو كوليبالي من ارتداء قميص مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
السيتي نجح في الطعن على قرار حرمانه من المشاركة الأوروبية لموسمين على التوالي مما دفع الفريق للتخطيط لضخ الأموال في سوق الانتقالات.
وقال جيونتولي في تصريحات لشبكة DAZN: "في الوقت الراهن لم نحصل على أي عرض للتعاقد مع كوليبالي، العديد من الأندية في الماضي اهتمت به ولكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء".
خاص..برشلونة يحدد موعد وقيمة العرض الأول لضم لاوتارو
النادي الإسباني لن يتأثر بمحاولات إنتر من أجل إفشال الصفقة
يرفض نادي برشلونة الإسباني، الاستسلام في صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
المهاجم الأرجنتيني هو الهدف الرئيسي لبرشلونة هذا الصيف، من أجل تدعيم خط الهجوم، بسبب تقدم لويس سواريز في العمر وهبوط مستواه.
مصادر خاصة أكدت لـ"جول" أن إدارة النادي بقيادة جوسيب بارتوميو، لا تتعجل في محاولاتها من أجل التعاقد مع لاوتارو، ويمكنها الانتظار لأطول فترة ممكنة.التفاصيل من هنا...
نيمار يحسم موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان
البرازيلي أصبح القصة الأبرز في كل ميركاتو
كشفت تقارير صحفية عن موقف نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان ، من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.
البرازيلي رحل عن البلاوجرانا في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو مما دفع الكتلان لضم عثمان ديمبيلي ثم فيليبي كوتينيو وأخيرًا أنطوان جريزمان دون أن يتمكنوا جميعًا من تعويض اللاعب.
محمد صلاح: الاستمرار مع ليفربول؟ لا أحد يعلم ما سيحدث
هل يرحل الفرعون المصري؟
اعترف محمد صلاح بأنه غير متأكد من مستقبله في ليفربول بعد فوزه باللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
حقق الريدز هذا الموسم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب كل من دوري الأبطال وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي.
وردًا على سؤال لمناقشة طموحاته، قال صلاح: "أريد فقط الاستمتاع اليوم والاستمتاع باللحظة، ولا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث. لنرى ما سيحدث".
رغم النفي .. إنتر يتحرك لضم ميسي
لماذا قرر والد النجم الأرجنتيني التوجه إلى إيطاليا؟
أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر يؤمن بإمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن بعد انتهاء عقده في 2021 مع برشلونة.
الصحيفة الإيطالية أكدت أن رئيس النيراتزوري ستيفن زهانج سيعرض راتباً يبلغ 50 مليون يورو للموسم، وعقداً لمدة ثلاثة أعوام على الأرجنتيني.
ميجيل ريكو، صحفي "موندو"، أكد من طرفه عدم صحة أقاويل انتقال ميسي إلى إيطاليا وإنتر، وذكر أنه مستحيل الحدوث.