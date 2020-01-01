المدير الرياضي في نابولي يكشف حقيقة اقتراب كوليبالي من مانشستر سيتي

هل يخطط مانشستر سيتي لإنهاء صفقة كوليبالي؟

كشف كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي، حقيقة اقتراب المدافع خاليدو كوليبالي من ارتداء قميص مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر سيتي نجح في الطعن على قرار حرمانه من المشاركة الأوروبية لموسمين على التوالي مما دفع الفريق للتخطيط لضخ الأموال في سوق الانتقالات.

ويعاني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في الموسم الحالي بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول بعد السيطرة عليه لموسمين متتاليين.

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وقال جيونتولي في تصريحات لشبكة DAZN: "في الوقت الراهن لم نحصل على أي عرض للتعاقد مع كوليبالي، العديد من الأندية في الماضي اهتمت به ولكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء".

وتابع: "نحن لسنا في عجلة من أمرنا لاتخاذ القرار، وبالنسبة لنا كل لاعب في الفريق هام ولن يتم تحديد أي موقف سوى بعد العودة إلى كل لاعب والتفاوض معه".

ورغم ذلك، إلا أنّ المدير الرياضي أشار إلى صعوبة المفاوضات بشأن استمرار كوليبالي مع الفريق خاصة بعد تغيير وكيل أعماله.

واختتم: "تحدثت معه منذ أيام وفي انتظار تأكيده على قرار الاستمرار مع نابولي. أخبرته أنّه يعيش فترة عظيمة مع نابولي والوضع هنا جيد للغاية بالنسبة له وأنا واثق أنّه يعتبر الفريق بيته".

جدير بالذكر أنّ ليفربول أيضًا يهتم بالتعاقد مع كوليبالي مع اقتراب ديان لوفرين من الرحيل وإصابة جويل ماتيب المتكررة.