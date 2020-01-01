أخبار برشلونة: ميرتينس يهدد انضمام لاوتارو وفاتي لن يرحل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 13 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 13 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 13 يونيو 2020:

برشلونة يجد صعوبة في التخلص من كوتينيو

أشارت ماركا إلى أن برشلونة لم يجد حتى الآن أي فريق جاهز للوفاء بالمطالب المالية المطلوبة مقابل رحيل كوتينيو.

هناك العديد من الخيارات أمام الكتلان للتخلص من البرازيلي مع بداية سوق الانتقالات معظمها في الدوري الإنجليزي، لكن البلاوجرانا يحتاج إلى بيعه بالسعر المناسب.

ميرتينس بديلاً للاوتارو في برشلونة

بحسب نويفسبالد، فإن برشلونة يدرس التحرك نحو دريس ميرتينس مهاجم نابولي في حالة فشل ضم لاوتارو مارتينيز من الإنتر في سوق الانتقالات.

وينتهي عقد البلجيكي الدولي مع فريق الجنوب الإيطالي هذا الصيف، وبالرغم من أن هناك العديد من التقارير التي تشير إلى إمكانية تمديد عقده، إلا أنه لا يوجد أي خطوة لذلك حتى الآن.

يحتاج الكتلان مهاجم جديد في الميركاتو القادم، والأولوية بالنسبة لهم لاوتارو، لكن هناك تخوف من عدم قدرتهم على دفع الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع النيراتزوري، لذلك قد يتحرك البلاوجرانا إلى نجم نابولي في الأيام القادمة.

هافيرتس يبتعد عن تشيلسي

تشيلسي وباير ليفركوزن ليسا قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن انضمام كاي هافيرتس لستامفورد بريدج مع بداية سوق الانتقالات.

يبدو أن اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 20 عامًا سيغادر فريق الدوري الألماني هذا الصيف، حيث يشار إلى أن بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسون على توقيعه إلى جانب البلوز.

وتشير بعض اتقارير إلى أن الفريق اللندني هو الأقرب، لكن صحيفة أتلتيك تشير إلى أنه بعيد جدًا بسبب سعر هافيرتس.

فيدال يُلمح لإمكانية الانضمام لإنتر

أكد أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني، على شعوره بالسعادة مع الفريق، وسط الأنباء المتزايدة حول رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

العديد من التقارير الصحفية، انتشرت على مدار الأسابيع الماضية، حول رغبة فيدال في الرحيل، من أجل البحث عن فرصة أخرى للمشاركة كأساسي.

إنتر برز كأحد أكثر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب التشيلي، بناء على طلب المدرب أنطونيو كونتي، الذي سبق وأن عمل مع فيدال في يوفنتوس.

وتحدث فيدال عن كونتي قائلاً:" هناك علاقة رائعة جداً بيننا، يعرفني جيداً ويدرك طبيعتي كلاعب، أنا لا أتابع ما تقوله الصحافة عني، والاتهامات بعدم امتلاكي الحمض النووي الخاص ببرشلونة، وأتمتع بحالة من الهدوء حتى نهاية الموسم".

برشلونة: لن نبيع فاتي من أجل المال

أكد تشافيير فيلاخوانا مدير نادي برشلونة الإسباني، عدم وجود نية لبيع المهاجم الشاب أنسو فاتي لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فاتي ارتبط خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بالرحيل عن برشلونة، والانضمام لأي من بوروسيا دورتموند أو يوفنتوس وأخيراً مانشستر يونايتد.

العديد من الصحف الإنجليزية، كشفت الأسبوع الماضي، عن تقدم مانشستر بعرض قيمته 100 مليون جنيه استرليني لضم صاحب الـ17 سنة.

صراع بين برشلونة وريال مدريد على لوزي

حسب ESPN، يستعد برشلونة لمنافسة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد للتعاقد مع مهاجم رايو فاييكانو فابيان لوزي مع بداية سوق الانتقالات.

برز اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا كواحد من أهم المطلوبين في كرة القدم الإسبانية، وبدأ الكتلان في التحرك إليه بالفعل.