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أخبار الانتقالات: برشلونة يرفض بيع فاتي ويوفنتوس يتحرك لزانيولو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 13 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Nicolò Zaniolo Italy
Getty Images

فيدال يُلمح لإمكانية الانضمام لإنتر

2020-06-13T13:50:54Z

علاقته ممتازة بالمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي

أكد أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني، على شعوره بالسعادة مع الفريق، وسط الأنباء المتزايدة حول رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

العديد من التقارير الصحفية، انتشرت على مدار الأسابيع الماضية، حول رغبة فيدال في الرحيل، من أجل البحث عن فرصة أخرى للمشاركة كأساسي.

إنتر برز كأحد أكثر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب التشيلي، بناء على طلب المدرب أنطونيو كونتي، الذي سبق وأن عمل مع فيدال في يوفنتوس.

وتحدث فيدال عن كونتي قائلاً:" هناك علاقة رائعة جداً بيننا، يعرفني جيداً ويدرك طبيعتي كلاعب، أنا لا أتابع ما تقوله الصحافة عني، والاتهامات بعدم امتلاكي الحمض النووي الخاص ببرشلونة، وأتمتع بحالة من الهدوء حتى نهاية الموسم".

Arturo Vidal
Getty Images

مدافع ليون يقترب من ميلان

2020-06-13T13:49:23Z

أوضحت "ليكيب" أن بيير كالولو، مدافع ليون، قد اختار الانتقال إلى صفوف ميلان، وأنه سيتواجد في إيطاليا بالأيام المقبلة لإمضاء العقد.

المدافع الفرنسي الشاب، والذي يشغل مركز الظهير الأيمن، ينتهي عقده مع ليون بحلول نهاية الشهر، ولذا يحق له التوقيع مجاناً مع أي فريق.

تورينو يرفض بيع بيلوتي

2020-06-13T13:48:46Z

أوضحت "توتوسبورت" أن تورينو يرفض فكرة الدخول في مفاوضات من الأساس بخصوص نجمه وقائده أندريا بيلوتي، والذي يحظى باهتمام إنتر.

وتحدث التقرير أن رئيس النادي أوربانو كايرو سيعمل في الأيام المقبلة على تمديد عقد لاعبه، والذي ينتهي في 2022، لتأمين استمراره.

مدافع فرنسي لتعويض كومبولا

2020-06-13T13:48:18Z

أفادت "توتوسبورت" أن المدافع الفرنسي مالانج سار تم عرضه على النيراتزوري في الساعات المقبلة، وأن إنتر يفكر في إمكانية ضم اللاعب.

وأضافت التقارير أن اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم وسيكون متاحاً مجاناً، ولذا إنتر يضعه في الاعتبار حال فشله بضم ماراش كومبولا من فيرونا

يوفنتوس يتحرك نحو زانيولو

2020-06-13T13:46:41Z

أكد بييرو شيكاريني، الحكم السابق والصحفي الحالي في "توتو ميركاتو" أن يوفنتوس كثف من تحركاته من أجل التعاقد مع نجم روما نيكولو زانيولو.

وذكر الصحفي أن يوفنتوس يفضل زانيولو على كييزا بسبب ارتفاع تكلفة الأخير، ولكن يحاول إقناع روما بقبول تخفيض قيمة الصفقة التي تقدر في حدود 70 مليوناً بضم لاعبين.

برشلونة: لن نبيع فاتي من أجل المال

2020-06-13T13:37:13Z

النادي الإسباني يكشف حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد

أكد تشافيير فيلاخوانا مدير نادي برشلونة الإسباني، عدم وجود نية لبيع المهاجم الشاب أنسو فاتي لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فاتي ارتبط خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بالرحيل عن برشلونة، والانضمام لأي من بوروسيا دورتموند أو يوفنتوس وأخيراً مانشستر يونايتد.

العديد من الصحف الإنجليزية، كشفت الأسبوع الماضي، عن تقدم مانشستر بعرض قيمته 100 مليون جنيه استرليني لضم صاحب الـ17 سنة.

Ansu Fati Barcelona 2019-20