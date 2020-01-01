أخبار انتقالات ريال مدريد: عروض إيسكو مرفوضة في مدريد

تعرف على أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في سوق انتقالات شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية الصيف الماضي، حيث تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق، لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم السبت 25 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد في سوق الانتقالات اليوم السبت 25 يناير 2020

ريال مدريد يرفض عروض إيسكو

رفضت إدارة ريال مدريد كل العروض المُقدمه من أجل النجم الإسباني إيسكو خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية رغم أنه لم يعد لاعباً أساسياً في تشكيلة المدير الفني زين الدين زيدان .

إيسكو الراغب في الرحيل جاءت له العديد من العروض أبرزها نادي ليفربول بالإضافة إلى نادي تشيلسي، في المقابل إدارة الريال لديها تخوفات من نجاح اللاعب بالفرق الأخرى مما يجعل النادي يندم على رحيله .

عروض كثيرة لمهاجم ريال مدريد

وصل إلى اللاعب الصربي لوكايفيتش مهاجم ريال مدريد العديد من العروض من جانب أندية الدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، منها ماهو على سبيل الإعارة وهناك راغبين في شرائه بشكل كامل .

في المقابل مازال المدير الفني زين الدين زيدان متمسك باللاعب ويرفض خروجه من الريال رغم العروض الضعيفة التي قدمها مع الميرينجي حتى الأن .

الجدير بالذكر أن أبرز الأندية الراغبة في ضم اللاعب هما: نادي تشيلسي ونادي توتنهام .

تشيلسي يدخل في منافسة ليفربول على إيسكو

دخل نادي تشيلسي في منافسة ليفربول من أجل النجم الإسباني إيسكو القريب من الرحيل عن نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية .

إيسكو لم ينجح في فرض نفسه على تشكيلة زيدان في ظل مراقبة العديد من الأندية له، فهناك احتياج كبير من جانب ليفربول للاعب الذي سيشغل مركز صناعة اللعب .

بينما نادي تشيلسي يريد تدعيم مراكزه الهجومية بعد رحيل هازارد خلال الموسم الماضي، الجدير بالذكر أن المفاوضات ستستمر خلال النصف الثاني من الموسم على أن يكون القرار الأخير في الميركاتو الصيفي

انتقال أدريوزولا إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة

انتقل اللاعب الإسباني الشاب أدريوزولا من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون وجود بند أحقية الشراء كما ذكرت بعض الصحف .

إدارة الريال رفضت أن تضع بند أحقية الشراء مع اللاعب خوفاً من تألقه مع البايرن والاحتياج إليه مع نهاية الموسم، حيثُ تركت الباب مفتوحاً لأي مفاوضات في نهاية الموسم .

الجدير بالذكر أن الظهير الأيمن الشاب لم يأخذ الكثير من الفرص تحت قيادة زيدان إلا أن ظهوره الأول مع الفريق في بداية الموسم لم يكن جيداً .

ريال مدريد يُطارد نجم أرسنال الشاب

باتت هناك رغبة كبيرة لدى مسئولي ريال مدريد حول استقطاب معظم اللاعبين الشباب خلال سوق الانتقالات الشتوية فقد نجح بطل السوبر الإسباني في التعاقد مع ثلاثة لاعبين شباب حتى الأن .

ويستعد للدخول في الصفقة الرابعة من خلال لاعب نادي أرسنال مارتينيلي النج البرازيلي الشاب الذي تألق خلال أخر مباراتين مع الجانرز ونجح في خطف الأضواء كثيراً خاصة في مباراة تشيلسي التي انتهت بنتيجة 2/2 .

الجدير بالذكر أن إدارة أرسنال قامت برفع راتب اللاعب لثلاثة أضعاف لتجنب أغراءات ريال مدريد .

توتنهام لن يدفع أموال طائلة من أجل جاريث بيل

تتواصل التعقيدات حول صفقة النجم الويلزي جاريث بيل من جانب نادي توتنهام الذي لا يرغب دفع الكثير من الأموال في نجمهم السابق كما صرحت العديد من الصحف الإنجليزية .

يُذكر أن بيل لا يرغب في البقاء في الريال حتى نهاية الموسم الحالي حيثُ وصلت العلاقه بينه وبين زيدان إلى مرحلة مستحيلة مما يجعل اللاعب لديه تصميم كبير للرحيل .

الجدير بالذكر أن إدارة السبيرز تنتظر فقط القرار النهائي من جانب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو .

تناقضات واختلافات حول صفقة جاريث بيل

مازال النجم الويلزي جاريث بيل يخلق حالة من الجدل داخل نادي ريال مدريد بسبب رغبته في الرحيل إلى ناديه القديم توتنهام بينما المفاوضات بين الأطراف مُعقده حتى الأن .

توتنهام رغم أن معظم الصحف الأوروبية أكدت رغبتهم في إعادة جاريث بيل مُجدداً إلا إنه لا يوجد عرض رسمي حتى الان من جانبهم وصل إلى نادي الريال .

في المقابل وكيل بيل يرغب في بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم حتى ينجح في تسويقه بشكل جيد في الدوريات الكبرى، لكن الحالة التي وصلت بين اللاعب والمدير الفني زيدان تؤكد أن رحيل اللاعب مصيره محتوم في سوق الانتقالات الشتوية .