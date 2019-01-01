ما هي أطول سلسلة مباريات دون خسارة في الدوري الإنجليزي؟

آرسنال هو الفريق الوحيد الذي فاز بالبريميرليج دون أن يخسر أي مباراة خلال الموسم، لكن فرقًا أخرى كانت قريبة

حين تُفكر بكلمتي "دون خسارة" و"البريميرليج"، فأنت فورًا تُفكر بالموسم المذهل لآرسنال حين تُوج بالدوري الإنجليزي دون خسارة موسم 2003-2004.

المدفعجية خاضوا 49 مباراة دون خسارة هذا الموسم، وهو ما مكنهم من الفوز بلقب البريمرليج.

آرسنال هو الفريق الوحيد الذي تمكن من تحقيق مثل هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنجليزي، وقد لُقب بالفريق الذي لا يُقهر (Invincibles)، ورغم أن رقمهم هو القياسي فيما يخص عدد المباريات دون خسارة، فإن عدة فرق اقتربت من رقمهم.

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يحمل آرسنال تحت قيادة آرسين فينجر حاليًا الرقم القياسي لعدد المباريات دون خسارة في الريميرليج، وبلغ 49 مباراة خلال موسم 2003-2004.

وقد حاول عدد من المدربين الآخرين أن يُكرروا هذا الإنجاز وينالوا لقب "الفريق الذي لا يُقهر" لكنهم فشلوا في هذا.

التوقعات كانت كبيرة فيما يخص مانشستر سيتي بيب جوارديولا موسم 2017-2018، إذ بدا الفريق الذي يتفوق على الجميع حتى قام بزيارة ليفربول وتلقى هناك خسارة صادمة بنتيجة 4-3 مما أنهى أحلامه في أن يُتوج بالبطولة دون خسارة، لقد صمدوا لـ30 مباراة.

السيتي أنهى الموسم متوجًا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 100 نقطة لكنه لم يكن "دون خسارة" بعدما هزمه ليفربول ومانشستر يونايتد.

جوزيه مورينيو وصل مع تشيلسي إلى 40 مباراة دون خسارة في أكتوبر 2005، وقبلهم كان آرسنال قد حقق 30 مباراة دون خسارة في أكتوبر 2002.

ليفربول أصبح الفريق الرابع في الترتيب بـ30 مباراة متتالية دون خسارة في البريميرليج بعد انتصارهم على كريستال بالاس في نوفمبر 2019، وهي سلسلة بدأت بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في يناير 2019.

مسيرة فريق المدرب يورجن كلوب في المباريات دون خسارة مازالت متواصلة، والريدز قد يتخطون رقم آرسنال عام 2002 إن تفادوا الخسارة أمام برايتون هذا الأسبوع.

تشيلسي كذلك حقق سلسلة 29 مباراة دون خسارة في أكتوبر 2008-2009، مانشستر يونايتد حقق نفس الرقم أعوام 1999 و2011 و2017 وكذلك نوتنجهام فورست برصيد 25 مباراة عام 1995.

أطول سلسلة مباريات دون خسارة في البريميرليج

موعد آخر مباراة في السلسلة الفريق عدد المباريات دون خسارة 16 أكتوبر 2004 آرسنال 49 29 أكتوبر 2005 تشيلسي 40 6 أكتوبر 2002 آرسنال 30 حتى الآن ليفربول 30 2 يناير 2018 مانشستر سيتي 30 18 أكتوبر 2008 تشيلسي 29 25 سبتمبر 1999 مانشستر يونايتد 29 1 فبراير 2011 مانشستر يونايتد 29 30 إبريل 2017 مانشستر يونايتد 25 6 نوفمبر 1995 نوتنجهام فورست 25

تم تحديثه في 29 نوفمبر 2019