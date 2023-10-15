سب وتهديدات .. نيمار ينفجر في معسكر البرازيل والرئيس يسقط ضحيته

الأزمات تضرب وضع محترف الهلال في معسكر منتخب البرازيل الحالي

حالة من الجدل والتوتر والخلافات تضرب وجود نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، في معسكر منتخب البرازيل الحالي، تطورت لسب وقذف وتهديدات.

منتخب السامبا تعادل قبل يومين أمام فنزويلا بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ومنذ ذلك الحين توترت الأجواء.

وأثناء خروج نيمار من الملعب عقب نهاية تلك المباراة، اعتدى أحد المشجعين في المدرجات عليه، ملقيًا علبة "فشار"، ارتطمت برأس اللاعب، لينفجر الأخير غضبًا في وجهه قبل أن يتدخل زملاؤه لإخراجه من الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبشأن كواليس تلك الواقعة، أوضح الصحفي جوزيه كارلوس أروخو أن نيمار اتجه لغرف خلع الملابس وسط حالة غضب جمة، تطورت لقيامه بسب إيدنالدو رودريجيز؛ رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بل وصل الأمر للتهديد بعدم السفر مع البعثة المتجه لمواجهة أوروجواي.

لكن أروخو أكد أن الأزمة تم حلها في الغرف المغلقة، وسيظهر نيمار أمام أوروجواي بشكل طبيعي، في الـ18 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

يشار إلى أن التقارير تحدثت أيضًا خلال الساعات الماضية عن أزمة أخرى حول نيمار، إذ تم تسريب تسجيل صوتي، يزعم مشاركته في حفل خاص رفقة زميليه فينيسيوس جونيور وريتشارليسون مع ثلاث فتيات، قبل مواجهة فنزويلا.

أما عن ترتيب البرازيل في التصفيات فتحتل المركز الثاني برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، مبتعدة عن الصدارة بفارق نقطتين، والتي يحتلها المنتخب الأرجنتيني.