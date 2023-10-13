قذفوه بالفشار وحطم رقمًا قياسيًا .. نيمار يعاني في تعادل البرازيل العصيب

نيمار يتعرض لموقف غريب

شارك النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، في تعثر منتخب بلاده أمام فنزويلا، بتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالتعادل بهدف لمثله.

واستطاع نيمار أن يصنع الهدف الوحيد الذي سجله المنتخب البرازيلي في المباراة، عن طريق المدافع جابرييل دوس سانتوس.

وبهذه الصناعة تمكن نيمار في أن يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا مع المنتخب البرازيلي، حيث أصبح أكثر من صنع أهدافًا في تاريخه بصناعة 58 هدفًا.

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وبعد نهاية المباراة وأثناء خروج اللاعبين، قام أحد الجمهور المتواجدين في مدرجات ملعب المباراة، بقذف علبة بها فيشار على نيمار، لترتطم برأسه.

وظهرت على نيمار علامات الغضب بعد هذا التصرف من جانب أحد الجماهير الحاضرة، ليعود ويقوم بتوجيه بعض العبارات له.