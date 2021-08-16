سابقة الأولى من نوعها .. فريق يضم لاعب فيفا بمبلغ مالي!

أفضل لاعب في فيفا يتلقى عرض خيالي

في حدث فريد من نوعه، تلقى نادي هاشتاج يونايتد،عرضًا كبيرًا للتخلي عن خدمات لاعبه، توم ليز، أفضل لاعب في ألعاب كرة القدم الالكترونية "فيفا".

وكان هاشتاج يونايتد قد دخل منذ عامين الهرم التنافسي في الدوريات الإنجليزية، ليصبح نادي هواه للوصول لدرجات أعلى للمشاركة في كأس الاتحاد.

ما هو الحدث الفريد من نوعه؟

حسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن نادي هاشتاج تلقى عرضين من أجل اللاعب الإنجليزي، توم ليز، يتراوح ما بين 50000 جنيه إسترليني و 100000 جنيه إسترليني.

قد سبق وأن دخلت التحويلات المالية الضخمة في مجال الرياضات الإلكترونية، لكن هذه ستكون الأولى من نوعها بالنسبة إلى فيفا.

من هم هاشتاج يونايتد؟

في عام 2016، قام مجموعة من المراهقين بإنشاء قناة على "يوتيوب" تحمل عليها عدد من المباريات الاستعتراضية التي تم تصويرها للفريق.

جذبت تلك المقاطع الكثير من الزوار وأصبح لدى القناة في سبتمبر من العام ذاته 100000متابع.

زادت شهرة الفريق وأصبحت تلك المبارايات تلعب أمام فرق كبيرة أمثال مانشستر سيتي كما اصبح يشارك فيها أسماء كبيرة كاللاعب الاسكتلندي السابق، بول ديكوف، ولاعب أرسنال السابق، ري بارلور.

وفي عام 2018، دخل الفريق الهرم التنافسي وبدأ في دوري المقاطعة "سبارتان ساوث ميدلاندز" حتى أصبح الآن ضمن دوري المقاطعات الشرقية.

ما هو الغرض من هذا الانتقال؟

يعتبر توم ليز أحد أفضل لاعبي فيفا المحترفين في العالم ويمكن للاعبين المحترفين ربح حوالي 10000 جنيه إسترليني شهريًا، كما أن علامتهم التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي مربحة للمنظمات في جذب الرعاة.

قالت أحد المصادر لـ"شبكة سكاي سبورتس نيوز" أن الأندية تعتمد على ذلك، لتنمية علامتها التجارية وجذب الرعاة، فإذا حصلوا على أفضل لاعب، فسيكون بإمكانهم الوصول إلى فرص رعاية أفضل.

حتى الآن لا يوجد أي أنباء من جانب ليز، إذا كان قد وافق على شروط شخصية مع الأندية المهتمة، أو إذا كان نادي هاشتاج سيقبل العروض، ولكن أي رسوم نقل محتملة يمكنها أن تساعد النادي في التوسع.

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