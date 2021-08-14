جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2021-2022

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2021-22 ..

يعيش عشاق الدوري الإسباني موسمًا مختلفًا، فبعد أن كانت مهمة قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة سهلة في الحصول على نقاط من أغلب فرق الدوري، أصبحت المهمة صعبة جدًا في الخروج من أي لقاء ولو بنقطة، حتى ولو كان مع أحد الفرق الصاعدة حديثًا.

ألقت المنافسة على لقب الدوري في إسبانيا التي انحصرت بين الميرينجي والبلوجرانا في العقد الأخير بظلالها على ترتيب الهدافين، ففي العقد الماضي كان دائمًا الهداف إما كريستيانو رونالدو نجم الملكي السابق أو ليونيل ميسي أسطورة الكتلان الحية، لكن الأمر يبدو أنه سيختلف هذا الموسم.

رحل ليونيل ميسي عن الدوري الإسباني وانضم إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد 3 مواسم فقط من مغادرة كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، مما يعني أنّه من المتوقع أن يكون الهداف جديدًا هذا الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2021-2022.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021-2022

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022: بداية قوية من بنزيما

سجل بنزيما هدفين في افتتاح الدوري الإسباني ليفرض نفسه منافسًا حقيقيًا على لقب الهداف خلال الموسم الجاري