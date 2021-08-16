رسميًا .. ريال مدريد يعلن تمديد عقد كورتوا

كورتوا مستمر حتى 2026

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تمديد عقد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الملكي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأصدر النادي الملكي بيان رسمي عبر موقعه وقال: "ريال مدريد وتيبو كورتوا اتفقا على تمديد عقد اللاعب، الذي سيظل مرتبطا بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2026".

ولعب كورتوا المباراة الـ100 له بقميص ريال مدريد في الدوري الغسباني، يوم السبت أمام ألافيس، ضمن الجولة الافتتاحية.

الحارس الذي حصل على قميص تذكاري من الرئيس فلورنتينو بيريز في نهاية المباراة، يدخل موسمه الرابع مع الفريق والذي ظهر فيه لأول مرة في سبتمبر 2018 وتحديدًا خاض مباراته الأولى ضد ليجانيس في ملعب سانتياجو بيرنابيو الخاص بالنادي الملكي.

منذ ذلك الوقت لعب صاحب الـ29 عامًا، 130 مباراة بقميص النادي الملكي، بواقع 100 في الدوري الإسباني و24 في دوري أبطال أوروبا و3 في السوبر الإسباني، و2 في كأس العالم للأندية ومباراة وحيدة في كأس ملك إسبانيا.

وفي منتصف موسمه الأول مع ريال مدريد فاز كورتوا بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم من الاتحاد الدولي "فيفا" عن عام 2018، تتضمن مشاركته في كأس العالم بالعام ذاته مع منتخب بلاده، بلجيكا الذي احتل المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن كورتوا لعب دورًا محوريًا في تتويج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني في موسم 2019-2020، وهو اللقب رقم 34 للنادي، وفاز بجائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى.

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