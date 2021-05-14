زيدان يرد على أنباء وجود خلاف بينه وبين مارسيلو

اللاعب لم يظهر أمام غرناطة

تحدث مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عقب الانتصار العريض على غرناطة وعلق على الأنباء التي ذكرت بأن مشادة هي السبب وراء استبعاده لمارسيلو من المباراة

وكان من المتوقع أن يشارك مارسيلو بصورة أساسية في المباريات المتبقية من عمر الدوري الإسباني على إثر إصابة فيرلاند ميندي وتأكد غيابه لنهاية الموسم.

ولكن في مفاجأة غير متوقعة، وجد الدولي البرازيلي نفسه مستبعدًا من قائمة مباراة غرناطة المقبلة، والتي فاز بها الملكي بنتيجة 4-1 بملعب نويفو لوس كارمينيس.

ماذا كان الخلاف بين مارسيلو وزيدان؟

زاد إحباط مارسيلو من تكتيكات زيدان وقراراته بشأن تشكيلة الفريق هذا الموسم، وقد تطورت هذه المشكلة خلال مران ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي.

الظهير الأيسر المخضرم بات بديلًا بصورة شبه دائمة مع زيدان لدرجة أنه اللاعب رقم 15 من ناحية المشاركة، في مقابل تحول ميندي إلى الظهير الأساسي.

وبحسب مصادر جول، فإن مارسيلو ليس المخضرم الوحيد الغاضب من إدارة زيدان للموسم، فهناك عدد من اللاعبين الآخرين "سئموا" من المدرب الفرنسي.

ماذا قال زيدان عن غياب مارسيلو أمام غرناطة الخميس؟

المدرب الفرنسي قال في تصريحات مع "ماركا": "يعاني من بعض الانزعاجات ليس أكثر، لم نكن نريد المخاطرة، لا يوجد أكثر من ذلك".

وأكمل: "ميجيل مارتينيز ومارفين والفريق ككل قاموا بمباراة هائلة، ميجيل شارك بسبب غياب ميندي ومارسيلو وقام بعرض ممتاز، هو حقاً لاعب لريال مدريد".

ماذا حدث في لقاء ريال مدريد مع غرناطة؟

انتصر النادي الملكي على مضيفه بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف، ليستمر في الضغط على أتلتيكو مدريد في قمة الليجا.

وسجل الأهداف لوكا مودريتش، رودريجو، ألفارو أودريوزولا، وكريم بنزيما، ليعود الفارق إلى نقطتين مع أتلتيكو قبل مباراتين من نهاية الموسم.

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