بوتشيتينو: راموس إلى باريس؟ نريد التحسن في كل المراكز

بوتشيتينو يترك الباب مفتوحًا أمام انضمام راموس..

رد المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو على الشائعات التي تربط قائد نادي ريال مدريد سيرخيو راموس بالانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية، معترفًا "نريد التحسن في كل المراكز".

عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية هذا الموسم وحتى الآن لم يصل إلى اتفاق مع إدارة الملكي حول الاستمرار في سانتياجو برنابيو، وباريس سان جيرمان أقرب المهتمين لضمه.

وحول ذلك، لم يتحدث بوتشيتينو عن سيرخيو راموس بالتحديد، ولكنه أكد أن نادي العاصمة الفرنسية يحتاج التحسين في مراكز عدة، وليس فقط على مستوى الخط الخلفي.

ماذا قال ماوريسيو بوتشيتينو؟

كان حديث المدير الفني الأرجنتيني في تلك النقطة بعيدًا عن الخوض في تفاصيلها، حيث كان دبلوماسيًا إلى أقصى درجة ممكنة لكي يتجنب سوء التفسير.

وقال مدرب باريس سان جيرمان للصحفيين "سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان؟ لن أجيب لأن كل شيء يمكن أن يساء تفسيره، سيرخيو لاعب ريال مدريد."

وأضاف: "لكن ما يمكنني قوله هو أننا، مثل أي فريق في العالم، نريد تحسين جميع المراكز، وبالطبع ستكون لدينا خطط فيما يتعلق بموسم الانتقالات الصيفية".

ماذا قال بوتشيتينو عن مبابي؟

وكشف المدير الفني السابق لتوتنهام أن المهاجم كيليان مبابي سيكون متاحًا لمباراة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس فرنسا أمام مونبلييه يوم الأربعاء بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق.

وقال المدرب الأرجنتيني "عليك توخي الحذر مع هذا النوع من الإصابات لكي لا تتفاقم أو تخرج الأمور عن السيطرة، لكنه تدرب بشكل جيد وهو جاهز لمباراة الغد".

لم يكن بوتشيتينو قادرًا على إلقاء أي ضوء جديد على مستقبل مبابي، على الرغم من أنه أفاد بأن الفائز بكأس العالم يماطل عن توقيع عقد جيدد مع اهتمام من ريال مدريد وليفربول.

هل ينضم راموس إلى باريس سان جيرمان؟

وكانت الصحافة الفرنسية قد ربطت باريس سان جيرمان بالحصول على توقيع راموس منذ مدة طويلة، لا سيما وأن إدارة ناصر الخليفي تفضل هذا النوع من اللاعبين أصحاب الخبرة.

باريس من الأندية القليلة في العالم التي يمكنها دفع راتب صاحب الـ33 عامًا الضخم والبالغ 12 مليون يورو سنويًا، مع منح الدولي الإسباني ما يريد من عقد لمدة موسمين.

بجانب النادي العاصمي الفرنسي، توجد شائعات أخرى عن اهتمام مانشستر يونايتد براموس، إلى جانب وجود احتمالية لمغادرته إلى أحد الأندية الأمريكية.

في النهاية، وجبت الإشارة إلى أن ريال مدريد عرض على راموس التجديد لمدة عام بعقد يجعل راتبه أقل بـ10%.

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