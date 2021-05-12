زيدان يحضر لمفاجأة مع ريال مدريد في آخر ثلاث جولات بالدوري الإسباني

خليفة سيرخيو راموس

مع تعرض ريال مدريد لأزمة طاحنة في خط الدفاع، يستعد المدرب زين الدين زيدان للخروج بمفاجأة في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني.

ريال خرج من كل البطولات هذا الموسم باستثناء الليجا، حيث ودع مؤخرًا دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي ضد تشيلسي.

الفريق يعاني من سلسلة غير مسبوقة من الإصابات، بغياب سيرخيو راموس ورافاييل فاران وناتشو وفيرلان مندي، لتصبح الخيارات محدودة أمام زيدان.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن الفرنسي قرر الاعتماد على اللاعب بابلو رامون، في آخر 3 جولات من الليجا.

ويأتي ذلك بسبب تألق رامون مع الفريق الثاني لريال "كاستيا"، حيث يعتبر من النجوم المفضلين لراؤول جونزاليس مدرب الفريق.

رامون تواجد للمرة الأولى مع الفريق الأول لمواجهة خيتافي الشهر الماضي، وكان بديلًا غير مستخدم في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويمتلك اللاعب سمعة طيبة داخل النادي الإسباني، حيث سبق أن ساعد الفريق على الفوز بأول لقب دوري أبطال أوروبا للشباب تحت 19 سنة قبل أن يتم ترقيته إلى كاستيا.

وخاض رامون 16 مباراة مع كاستيا فور انضمامه للفريق هذا الموسم، حيث يستهدف مساعدة الفريق على التأهل إلى دوري الدرجة الثانية.

الصفات القيادية والقدرة التنافسية للاعب الشاب جعلت البعض يقارنه بسيرخيو راموس القائد الحالي لريال، فضلًا عن قدرته على حمل الكرة والمشاركة في بناء الهجمات.

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ويطمح ريال في الاستفادة من قدرات اللاعب في المواجهات الأخيرة للدوري ضد كل من غرناطة وأتلتيك بيلباو وفياريال.

يذكر أن رامون وقع لريال في 2019 قادمًا من ريال مايوركا مقابل 800 ألف يورو، ومرتبط بعقد مع النادي لمدة خمس سنوات، بوجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل مقابل 30 مليون يورو.