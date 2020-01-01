زيدان يرد على تتويج بيكيه لريال مدريد

زيزو يتحدث قبل مقابلة ريال سوسييداد

علق زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على تصريحات مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بخصوص تفوق النادي الملكي في سباق الفوز بالليجا.

تصريحات بيكيه أثارت جدلاً كبيراً في إسبانيا عقب تعادل ناديه مع إشبيلية، وأدت لدخوله أيضاً في سجال مع أحد الصحفيين المحسوبين على النادي الملكي.

وقال زيدان بالمؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسييداد: "لا يهمني إلا مباراة الغد، أملك رأيي الشخصي ولكن لن أقوله لأن الأمر يمكن أن يكون معكوساً، التحكيم؟ لا يساندنا ولن أقول المزيد".

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وأضاف: "نحن في حالة طيبة بعد أول مباراتين، لا نملك وقتاً طويلاً للتحضير والاستعداد بدنياً للمباراة المقبلة، سيحاولون تصعيب الأمور علينا ولكن نريد أن نقدم عرضاً طيباً".

وحول لاعبيه: "أثق في بيل بالطبع، سعداء بعودة أسينسيو والأمور ستكون تدريجية معه. رينيير؟ يتدرب معنا وهو لاعب للمستقبل، أُصيب في التدريبات وسنرى ماذا وضعه، بنزيما؟ ازداد خبرة مع العمر ولكن لم يتغير كثيراً".

واستمر الفرنسي: "لن نغير الكثير، نملك مباراة غداً و11 نهائي في المجمل حتى نهاية الموسم، لا أحب الشكوى، أنا شخص إيجابي ومحظوظ بقيامه بعمل يحبه، ليس الكثيرون مثلي".

وختم: "يمكنني الشكوى مثل الكثيرون، ولكن ليس بخصوص عملي كمدرب لأنني أملك كل شيء في الحياة".

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انتصار ريال مدريد على سوسييداد الأحد لحساب الجولة الثلاثين سيعني صعوده للقمة مع برشلونة برصيد 65 نقطة لكليهما.