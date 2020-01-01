ما هي المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة، وهل يحسم فارق الأهداف لقب الدوري الإسباني؟

في هذا التقرير نستعرض سويًا المباريات المتبقية لفريقي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكيف سيؤثر فارق الأهداف على تحديد البطل؟

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإسباني بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة بعد تعادل الأخير في ملعب رامون سانشيز بيزخوان سلبيًا مع مضيفه إشبيلية، ما يمنح الفرصة للنادي الملكي في التساوي معه بالنقاط حال الانتصار على ريال سوسييداد يوم الأحد المقبل.

وكان برشلونة هو متصدر ترتيب الدوري الإسباني قبل توقفه بسبب فيروس كورونا بفارق نقطتين، وقد حافظت كتيبة كيكي سيتيين على الأفضلية بعد الفوز في أول مباراتين بعد العودة أمام مايوركا وليجانيس على الترتيب، لكن التعثر أمام إشبيلية منح قبلة الحياة مجددًا لكتيبة زين الدين زيدان.

ريال مدريد انتصر على إيبار ثم فالنسيا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويستعد لمواجهة ريال سوسييداد يوم الأحد في ملعب أنويتا، مباراة سهلة نظريًا، فزملاء مارتن أوديجارد تعثروا في المباراتين الأخيرتين بالتعادل أمام أوساسونا والخسارة على يد ألافيس.

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حال فوز الميرينجي على مضيفه فإن رصيده سيرتفع إلى النقطة 65، وهو نفس رصيد برشلونة من النقاط، ليبقى السؤال، كيف سيُحسم لقب الدوري الإسباني حال استمرار هذا التساوي لنهاية البطولة؟ والأهم، ما هي المباريات المتبقية لكلا الفريقين؟، في هذا التقرير نستعرض ذلك سويًا.

ما هي المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني؟

يتبقى لريال مدريد خوض 9 مباريات نعتها زيدان من قبل بـ"النهائيات" التي لا تقبل التعثر، فبعد الخروج من مباراة سوسييداد سيستضيف الملكي مايوركا ثم يخرج للنادي الكتالوني الآخر إسبانيول ثم يُلاقي خيتافي ويتجه إلى إقليم الباسك لمواجهة أتلتيك بلباو.

يلتقي بعد ذلك النادي العاصمي مع ألافيس ثم غرناطة، على أن تكون المباراة قبل الأخيرة على ملعبه أمام فياريال، ويختتم الموسم خارج الديار بمواجهة ليجانيس.

موعد المباريات المتبقية لريال مدريد حتى نهاية الموسم:

المباراة الموعد الملعب ريال سوسييداد - ريال مدريد الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنويتا ريال مدريد - ريال مايوركا الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ألفريدو دي ستيفانو إسبانيول - ريال مدريد الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 كورنيلا ألبارت ريال مدريد - خيتافي الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 ألفريدو دي ستيفانو أتلتيك بلباو - ريال مدريد الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 سان سيباستيان ريال مدريد - ألافيس الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 ألفريدو دي ستيفانو غرناطة - ريال مدريد الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 نويفو لوس كارمينيس ريال مدريد - فياريال الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 ألفريدو دي ستيفانو ليجانيس - ريال مدريد الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441 دي بوتاركي

ما هي المباريات المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني؟

يتبقى لبرشلونة 8 مباريات أخرى، أولها أمام أتلتيك بلباو في كامب نو، ثم يرتحل لمواجهة سيلتا فيجو العنيد، ثم تأتي المباراة الأصعب أمام أتلتيكو مدريد وبعدها أمام فياريال.

ديربي كتالونيا أمام إسبانيول في كامب نو بعد مباراة الغواصات، ثم يلتقي البرسا مع بلد الوليد على أن تكون المباراة قبل الأخيرة على ملعبه أمام أوساسونا والختام أمام ألافيس خارج الديار.

موعد المباريات المتبقية لبرشلونة حتى نهاية الموسم:

المباراة الموعد الملعب أتلتيك بلباو - برشلونة الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سان سيباستيان سيلتا فيجو - برشلونة الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 بالايدوس برشلونة - أتلتيكو مدريد الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 واندا ميتروبوليتانو فياريال - برشلونة الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 لا سيراميكا برشلونة - إسبانيول الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 كامب نو بلد الوليد - برشلونة الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 نويفو خوسيه زوريلا برشلونة - أوساسونا الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 كامب نو ألافيس - برشلونة الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441 مينديزوروتزا

هل يحسم فارق الأهداف لقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة؟

النبأ التعيس لجماهير البلوجرانا أن في حالة تساوي برشلونة مع ريال مدريد في النقاط فإن فارق الأهداف لن يحسم اللقب لصالح أحد القطبين، بل إن المواجهات المباشرة هي من ستحدد البطل.

في هذه الحالة، سيكون ريال مدريد هو بطل مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 على إثر تفوقه في المواجهات المباشرة، إذ تعادل سلبيًا في كامب نو قبل أن يفوز في سانتياجو برنابيو بهدفين نظيفين.

اللجوء إلى فارق الأهداف يحدث فقط في حال أن تساوى الفريقان في مواجهتهما المباشرتين، وهي الحالة التي لا تنطبق على هذا الموسم من عمر الليجا.