بيكيه يدخل في جدال مع صحفي بسبب الانهزامية

تصريح مثير للجدل من مدافع البلوجرانا

دخل مدافع ونجم برشلونة جيرارد بيكيه في سجال مع صحفي انتقد تصريحاته الجدلية بعد التعادل السلبي مع إشبيلية لحساب الدوري الإسباني.

برشلونة سقط في فخ التعادل السلبي مع النادي الأندلسي مساء الجمعة، ليخرج بعدها ويصرح بأن فريقه سيكون من الصعب أن يُتوج بلقب الليجا هذا الموسم بذلك المستوى.

بطل الأزمة كان إيدو أجيري، الصحفي ببرنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير، إذ نشر تصريح بيكيه وعلق قائلاً عبر تويتر: "يجب أن تذهب باكياً لمنزلك".

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مدافع برشلونة رد بنفسه على أجيري وقال: "لقد تخطيت حدودك"، الرد الذي أشعل حرب التعليقات بين جمهوري ريال مدريد وبرشلونة.

Te has pasado de la raya — Gerard Piqué (@3gerardpique) June 20, 2020

الاشتباك ليس الأول بين بيكيه وإيدو، إذ سبق وشهد المونديال الماضي حواراً ساخناً بين الثنائي حول توجهات اللاعب السياسية، وهو ما رد عليه اللاعب بشكل غاضب.

وظهر بيكيه والنادي الكتالوني ككل بشكل باهت أمام إشبيلية، ليستمر في تقديم العروض المخيبة فنياً تحت قيادة كيكي سيتيين، حتى قبل التوقف للمسابقات.

وفاز برشلونة على مايوركا برباعية، ثم بهدفين على ليجانيس بعد عودة الدوري، ولكن طالته الانتقادات بسبب ضعف العروض الفنية وقلة الحيلة.

ويملك ريال مدريد فرصة تقاسم الصدارة مع برشلونة حال انتصر في مباراته المقبلة على ريال سوسييداد مساء الأحد.