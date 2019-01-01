زميله السابق: هازارد لا يتدرب بجد

لم يتدرب بجد ولكنه كان رجل المباراة

أشاد جون أوبي ميكيل، بموهبة زميله السابق إيدين هازارد عندما كانا في تشيلسي، ولكنه انتقد أسلوب تدريبه.

ولعب الثنائي معاً في تشيلسي لمدة 5 مواسم، قبل أن يرحل ميكيل إلى الدوري الصيني في 2017.

وقال اللاعب النيجيري في تصريحات تلفزيونية: "هازارد لديه موهبة لا تصدق، ربما لن يكون بموهبة ميسي ولكنه يفعل بالكرة ما يريد عندما تكون معه".

ويرى النيجيري صاحب الـ 32 عاماً، أن أصعب لاعب لعب بجواره على الإطلاق في مسيرته، هو فرانك لامبارد المدير الفني الحالي للبلوز.

هازارد يكيل المديح للامبارد ويتوقع أن يصبح من أفضل المدربين في العالم

وواصل: "لم يكن يرغب في التدريب بقوة، ولكنه كان دائماً يكون رجل المباراة، كان أمراً لا يصدق".

وانضم هازارد إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب منه حتى الآن.

اللاعب البلجيكي صاحب الـ 28 عاماً لعب مع الفريق الملكي حتى الآن في 11 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفاً وصناعة آخر.