هازارد يكيل المديح للامبارد ويتوقع أن يصبح من أفضل المدربين في العالم

سعيد لوضعية تشيلسي..

أعرب إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، عن إعجابه بزميله السابق فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، مؤكدًا على أنه سيصبح واحدًا من أفضل المدربين على مستوى العالم، ومعتبرًا أن وضعية البلوز الحالية معه ليست مفاجئة.

هازارد قضى 7 سنوات داخل الستامفورد بريدج، قبل أن يرحل أخيرًا في الصيف المنقضي متجهًا إلى ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، وقد زامل لامبارد أثناء فترة لعبه في تشيلسي ولكنه لم يلحق به عندما تولى مقاليد القيادة الفنية للفريق.

تشيلسي حاليًا محروم من إجراء الصفقات لفترتين انتقالات كانت أولهما الصيف الماضي، مما اضطر لامبارد للاعتماد على شباب أكاديمية الفريق اللندني، ويبدو أن التجربة ناجحة حتى اللحظة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع ليستر سيتي برصيد 26 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول.

الدولي البلجيكي بدوره أكد أنه ليس مندهشًا من هذا الأمر، حيث قال "لا، أنا لست مندهشًا على الإطلاق، أعرف فرانك كلاعب وليس كمدير، لكنه رجل رائع. لقد أظهر بالفعل بعد مرور أربعة أشهر أن بمقدوره أن يصبح واحدًا من أفضل المدربين في العالم.".

"الشيء الجيد أنه يقود الفريق بلاعبين شباب، وهؤلاء الشباب أغلبهم إنجليز وهو بالتأكيد أمر جيد لإنجلترا وكذلك جيد لتشيلسي. إنهم محظوظون لتواجد لاعبين شباب ذات جودة عالية في الفريق."

كما أجاب صاحب الـ 27 عامًا عند سؤاله إذا ما كان قرار الحظر قد ثبتت إيجابيته على تشيلسي، فقال "لا أعرف، ولكن ربما مع اثنين أو ثلاثة لاعبين كبار لأصبحوا في المركز الأول.".

واختتم هازارد حديثه متحدثًا عن علاقاته الجيدة حتى الآن مع اللاعبين في تشيلسي، حيث قال "أنا سعيد عندما أرى الفريق يؤدي بصورة جيدة، لا يزال لديّ أصدقاء مقربين هناك، أنا أتابع تشيلسي طوال الوقت، وأشعر بالسعادة لأنهم يفوزون في الوقت الحالي.".

يذكر أن هازارد لم يقدم بعد أوراق اعتماده في ريال مدريد بسبب كثرة الإصابات، وقد اكتفى بالمشاركة في 7 مباريات بالدوري الإسباني سجل فيها هدفًا وحيدًا وصنع ثلاثة آخرين، بينما صنع هدفًا وحيدًا ولم يسجل على الإطلاق خلال 4 مشاركات له في دوري أبطال أوروبا بقميص كتيبة زين الدين زيدان.