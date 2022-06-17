رينارد يرفض مواجهة فرنسا وبلجيكا قبل مونديال 2022!

المدرب الفرنسي يرفض مواجهة الكبار

رفض الفرنسي هيرفي رينادر؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، خوض مباريات ودية أمام منتخبات كبيرة مثل فرنسا وبلجيكا، ضمن الاستعداد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ما الذي طلبه رينارد قبل كأس العالم؟

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، على أن رينارد طلب خوض 6 مباريات ودية قبل كأس العالم قطر 2022، الذي سيقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

المنتخب السعودي سيخوض مباراتين في معسكر إسبانيا المقرر له سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى 3 مباريات ودية في معسكر أبو ظبي، ومباراة أخيرة أمام منتخب كرواتيا يوم 16 نوفمبر القادم بالرياض، قبل السفر إلى قطر.

رينارد لا يمانع في خوض 7 مباريات ودية، ولكنه طلب 6 مباريات ودية على الأقل، بحيث تكون المنتخبات المتبقية التي لم يتم الكشف عنها من منتخبات أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية واللاتينية، وتكون بذات الفكر الكروي لمنتخبات بولندا والمكسيك والأرجنتين.

لماذا يرفض رينارد مواجهة فرنسا وبلجيكا؟

أكدت الصحيفة، على أن هيرفي رينارد رفض فكرة مواجهة منتخبات كبيرة قبل انطلاق كأس العالم، بعد تلقي اتحاد الكرة عروضًا من فرنسا وبلجيكا.

هيرفي شدد على أن مواجهة منتخبات كبيرة لا يوجد أي فائدة فنية من اللعب ضدهم، ويريد ملاقاة منتخبات تشبه المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأخضر.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم، والتي تضم منتخبات بولندا والأرجنتين والمكسيك.

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