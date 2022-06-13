السعودية تدرس المشاركة بالرديف في خليجي 25

السعودية تشارك بالرديف في خليجي 25!

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي ال25 بتشكيل مكون من رديف منتخب الأولمبي تحت 23 سنة، بسبب الروزنامة المزدحمة للمنتخب الأول الذي سيخوض كأس العالم 2022 المقامة في قطر في الفترة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر.

بطولة خليجي 25 ستقام في العراق بداية عام 2023، لكن الكرة السعودية تواجه تحديات عديدة في العام القادم، حيث يشارك ثلاثة أندية في بطولة دوري أبطال آسيا، خلال شهر فبراير بينما المنتخب الأولمبي سيكون أمامه مهمة اللعب في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

منتخب السعودية الأولمبي يخوض بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، وحقق نتائج رائعة ببلوغ الدور نصف النهائي تحت قيادة فنية للمدرب السعودي سعد الشهري.

السعودية تشارك برديف المنتخب الأولمبي في خليجي 25

وحسب تقارير "الشرق الأوسط" منتخب السعودي الأول لن يتمكن من المشاركة في خليجي 25 إلا في حالة تأجيل البطولة.

الاتحاد الخليجي لكرة القدم أجرى اجتماعًا مؤخرًا للوقوف على استعدادات العراق من أجل استضافة البطولة، وتم الكشف عن جاهزية أحد الملاعب التي ستقام عليها البطولة، بينما مازال العمل جارى على الملعب الثاني، كذلك عدم اكتمال جاهزية الفنادق.

وأشار التقرير إلى أن العراق ما زالت أمامها شهر لمواصلة التجهيزات قبل زيارة الاتحاد الخليجي برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، من أجل معرفة التقدم في ملف الاستضافة، مع تحديد الكويت كبديل في حالة تعذر العراق عن إقامة الحدث.

يذكر أن السعودية توجت بالبطولة 3 مرات آخرها في 2003، بينما حلت وصيفًا في النسخة الأخيرة بالهزيمة أمام البحرين بهدف دون رد.

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