الدعيع يستعد للعودة للملاعب: أسأل الله أن أخدم وطني في المستقبل القريب

الأخطبوط في ثوبه الجديد..

أعلن محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الكرة السعودية، استعداده للعودة للملاعب من جديد، لكن في ثوب جديد، متمنيًا أن يكون له دور في المستقبل القريب.

الأخطبوط كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في عام 2010، بعد مسيرة استمرت في الملاعب أكثر من 20 عامًا، مثل خلالها الطائي والهلال فقط.

وحصد الأخطبوط عديد البطولات مع الهلال والمنتخب، فقد توج سبع مرات بكأس ولي العهد، وأربع مرات بالدوري السعودي، بجانب كأس الأندية الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي وكأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس، بخلاف كأس أمم آسيا مع الأخضر.

كيف استعد الدعيع للعودة للملاعب؟

أسطورة حراسة المرمى السعودية أوضح أنه حصل على الرخصة الآسيوية للتدريب، بعدما اجتاز الاختبارات، وأن عودته قريبة لتولي تدريب أحد الفرق.

وكتب الدعيع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضل الله وكرمه اجتزت هذا اليوم الدوره التدريبيه الآسيويه (A/B) الخاصه باللاعبين المعتزلين وحصلت على الرخصة".

وأضاف: "اسأل الله أن تكون عون لي في خدمة وطني في المستقبل القريب وأشكر اخواني في الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنه الفنيه على كل الجهود المبذولة لتطوير كرة القدم السعودية".

بفضل الله وكرمه اجتزت هذا اليوم الدوره التدريبيه الآسيويه (A/B)

الخاصه باللاعبين المعتزلين وحصلت على الرخصة واسأل الله أن تكون عون لي في خدمة وطني في المستقبل القريب وأشكر اخواني في الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنه الفنيه على كل الجهود المبذولة لتطوير كرة القدم السعودية💚🇸🇦 pic.twitter.com/BTt7No5y8v — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) June 14, 2022

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