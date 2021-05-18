ريال مدريد يغير أولوياته في التجديد لفاران وراموس!

النادي الملكي يحدد الأولويات الخاصة به قبل انتهاء الموسم لتجديد عقود خط دفاعه!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد قرر الاعتماد على استراتيجية واضحة في الأسابيع المقبلة، فيما يخص مستقبل نجمي الدفاع سيرخيو راموس ورافاييل فاران.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الملكي يريد التركيز على ملف واحد فقط قبل أن يعمل على الآخر.

من أهم بالنسبة لريال مدريد فاران أم راموس؟

بحسب ما أوضحت الصحفية فالمدافع الفرنسي يبدو أهم بالنسبة لريال مدريد من نظيره الإسباني قائد النادي الملكي.

فأكدت الصحيفة أن النادي يريد أن يتعامل مع قضية تجديد عقد رافاييل فاران أولًا، وبعد ذلك سيقرر كيف يتعامل مع ملف سيرخيو راموس.

ما هي طلبات فاران للتجديد؟

بحسب ما أوضحت الصحيفة فاللاعب لديه عرضًا من ريال مدريد لتجديد عقده منذ أشهر بعيدة، وحتى الآن لم يقدم ما يبرهن على رغبته في الاستمرار مع الملكي.

اللاعب طلب كذلك الحصول على زيادة كبيرة في عقده مع الفريق، وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة في ظل السياسة المالية الجديدة والظروف الاقتصادية للنادي.

ولا يمانع ريال مدريد أن يعرض فاران للبيع على أن يحصل على الأقل على 70 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات النجم الفرنسي.

لماذا تأجيل ملف راموس؟

أكدت الصحيفة أن الإدارة تريد بقاء راموس أو فاران، بجوار الثلاثي ناتشو وإيدير ميليتاو بالإضافة للصفقة المنتظرة دافيد ألابا.

جدير بالذكر أن عقد راموس ينتهي بنهاية الموسم، بينما يستمر عقد فاران للموسم المقبل، ورحيل الفرنسي سيعني بالضرورة التجديد للقائد.

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