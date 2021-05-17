في طريقه لمغادرة يوفنتوس .. رونالدو ينقل سياراته الفارهة خارج تورينو!

خطوة غريبة من كريستيانو رونالدو!

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن خطوة غريبة للغاية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "بير سيمبري كالتشيو"، والذي أكد أن رونالدو قد قام بنقل كافة سياراته من تورينو مؤخرًا.

إلى أين تم نقل السيارات؟

وأوضحت التقارير أن شركة برتغالية هي التي تولت مهمة نقل سيارات النجم الحالي لفريق يوفنتوس من مدينة تورينو.

وذكر الموقع أن عملية النقل لم يتم الكشف عن الوجهة الخاصة بها، مما يثير المزيد من الجدل حول مستقبل النجم السابق لريال مدريد.

هل يرحل رونالدو عن يوفنتوس؟

النجم البرتغالي ارتبط في الأسابيع الماضية بالعديد من الأندية سواء في أوروبا أو خارجها، كان على رأسها ريال مدريد فريقه السابق لكن فلورنتينو بيريز أغلق الباب في وجه عودته بتصريحاته الأخيرة.

كذلك ارتبط بالعودة لمانشستر يونايتد وسبورتينج لشبونة، كما كشفت تقارير صحفية عن رغبة فريق باريس سان جيرمان في ضمه، وكذلك إنتر ميامي.

متى ينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس؟

النجم البرتغالي انضم لصفوف يوفنتوس قبل ثلاثة أعوام قادمًا من ريال مدريد في صفقة تجاوزت الـ 100 مليون يورو.

ويستمر عقد رونالدو مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل، أي أنه يستطيع الرحيل بشكل مجاني في صيف 2022.