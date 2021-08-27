ريال مدريد يستغل مبابي لافتتاح البرنابيو!

كيف ومتى سيقدم ريال مدريد لاعبه المنتظر مبابي؟

تخطى نادي ريال مدريد الإسباني فكرة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، التعاقد بات مؤكدًا بالنسبة للنادي الإسباني الذي بدء يفكر في تقديم لاعبه المنتظر.

ويسعى ريال مدريد إلى تقديم لاعبه المنتظر بأفضل صورة ممكنة تحاكي تقديم النادي لهدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009.

ما آخر تطورات صفقة مبابي؟

في اليومين الماضيين تقدمت صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد كثيرًا؛ مسؤولو النادي الفرنسي تحدثوا صراحة عن عرض ريال مدريد لضم لاعبهم.

وترجح الصحف الإسبانية إتمام صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد خلال اليومين المقبلين قبيل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ما خطط ريال مدريد لتقديم مبابي؟

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت عن خطط ريال مدريد لتقديم لاعبهم المنتظر مبابي إلى جماهير فريقه الجديد.

هناك عدة خطط وسيناريوهات بحسب ماركا؛ الأولى هي تقديمه في مكان مفتوح في مركز تدريبات الفريق في مدينته الرياضية "فالديبياس" يسع عددًا معقولًا من الحضور مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

الخطة الأولى هي الأقرب لإدارة النادي وإن تمت ستكون إما يوم الخميس 9 سبتمبر أو الجمعة 10 من الشهر نفسه عقب عودة مبابي من مهمته الدولية مع منتخب بلاده فرنسا في التوقف الدولي المقبل.

الخطة الثانية هي تقديم اللاعب على ملعب سانتياجو برنابيو قبل مباراة سيلتا فيجو في الدوري وستكون يوم السبت 11 سبتمبر.

وسيعود ريال مدريد إلى ملعبه سانتياجو برنابيو بعد غياب دام 559 يومًا منذ آخر مباراة لعبها فريق العاصمة الإسبانية على ملعبه الذي يشهد تجديدات.

وكانت آخر مباراة لريال مدريد على برنابيو قد شهدت فوز الفريق على غريمه برشلونة بهدفين نظيفين أحرزهما فينسيوس جونيور وماريانو دياز.

لكن قلة عدد الحضور في مبارة سيلتا فيجو المقبلة هو ما يقلق إدارة ريال مدريد فوزارة الصحة الإسبانية وافقت على حضور 40% من سعة الملعب لكن القرار سيُراجع عقب التوقف الدولي وربما سيُسمح بحضور جمهور بنسبة 70% من سعة الملعب ووقتها قد تكون خطة مثالية لتقديم اللاعب الجديد.

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