الخليفي يكشف حقيقة مفاوضات باريس ورونالدو ومستجدات مبابي

الأمور باتت واضحة للغاية..

نفى رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي أن يكون ناديه في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو للتعاقد معه هذا الصيف من يوفنتوس.

وكانت الصحف الفرنسية قد زعمت وجود مفاوضات بين الدون وبي آس جي بعدما غادر وكيله جورج مينديش يوفنتوس متوجهًا إلى باريس صباح الخميس.

ويسعى رونالدو إلى مغادرة يوفنتوس في الوقت الراهن مع بروز مانشستر سيتي كوجهة محتملة، كما وضع باريس كخيار هام حال انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

الخليفي بدوره أجاب عند سؤاله عن رونالدو بوضوح شديد وقال "رونالدو؟ ليست لدينا أي مناقشات معه".

وعند سؤاله حول كيليان مبابي وانتقاله إلى ريال مدريد، كان الخليفي هادئًا في إجابته وقال "لطالما كنا واضحين للغاية بشأن هذا الموقف ولن نكرر ذلك في كل مرة".

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قرعة دوري أبطال أوروبا أسقطت باريس سان جيرمان في مواجهة مانشستر سيتي بدور المجموعات، وعلق الخليفي على ذلك بقوله "إنه أحد أفضل الأندية في العالم".

وأتم "لكننا سنكون مستعدين جيدًا لهذه المباراة، لديهم فريق كبير".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان من أخرج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما تغلب عليه ذهابًا وإيابًا في الدور نصف النهائي.