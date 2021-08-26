بنزيما يرسل تلميحًا جديدًا عن قرب مبابي من ريال مدريد

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أرسل نجم ريال مدريد كريم بنزيما تلميحًا جديدًا إلى اقتراب كيليان مبابي من الانضمام إليه في سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

وتسير الأنباء إلى قرب خضوع باريس سان جيرمان لرغبة مبابي الملحة في الانضمام إلى ريال مدريد، رغم ما أُعلن سابقًا عن استمراره هذا الموسم.

بنزيما بدوره نشر تغريدة على تويتر وضع فيها صورة لأسطورتي كرة القدم البرازيلية رونالدو وروماريو، في إشارة إليه هو ومبابي.

وتزامل رونالدو مع روماريو في المنتخب البرازيلي، كما لعبا سويًا في برشلونة، ويمكن تفهم الصورة التي كتب عليها الفرنسي "لهذا أحب كرة القدم" بأنها تلميح بتكرار الأمر بينه وبين مبابي.

Voilà pourquoi j’aime le foot☄️ pic.twitter.com/SXjFr0E3M5 — Karim Benzema (@Benzema) August 26, 2021

وكان بنزيما قد عاد لمنتخب فرنسا في يورو 2020 بعد سنوات من الغياب بناء على طلب من مبابي نفسه لتسهيل علاقته بزملائه الآخرين في منتخب الديوك.

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وقالت الصحف آنذاك أن بنزيما عكف على إقناع مبابي بالانضمام إليه في سانتياجو برنابيو، ويبدو أن هذه المساعي قد نجحت، وأصبح صاحب الـ22 عامًا قريبًا للغاية من العاصمة الإسبانية.

الجدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية إعلان وصول مبابي رسميًا لريال مدريد خلال يوم أو يومين على الأكثر.