ريال مدريد يستعيد راموس قبل موقعة مونشنجلادباخ

مباراة مهمة للملكي أوروبياً

أفادت التقارير في إسبانيا بتعافي قائد ريال مدريد سيرخيو راموس قبل موقعة بوروسيا مونشنجلادباخ لحساب الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وغاب راموس في الآونة الأخيرة عن الفريق الملكي بداعي الإصابة التي كان قد عانى منها مع المنتخب الإسباني في التوقف الدولي بنوفمبر.

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وقالت "ماركا" وكذلك "موندو" إن المدافع المخضرم أصبح جاهزاً وأن زين الدين زيدان، المدير الفني، يمكنه الاعتماد عليه أساسياً في قمة الأربعاء.

وذكرت التقارير أن راموس على الأرجح سيدخل أساسياً على حساب ناتشو في قلب الدفاع مباشرة، واستبعدت أن يجلس احتياطياً في ظل جاهزيته.

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ويعيش ريال مدريد وضعاً صعباً على الصعيد الأوروبي، إذ يحتاج للانتصار من أجل تأمين عبوره من المجموعة الثانية لدوري الأبطال وعدم الدخول في حسابات معقدة.

ويحتل الملكي حالياً الترتيب الثالث برصيد سبع نقاط بالتساوي مع شاختار، وخلف بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يملك ثمانية نقاط بالصدارة.

ويلعب ريال مدريد مع نظيره الألماني في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في نفس التوقيت الذي يستضيف فيه إنتر نظيره شاختار من أجل حسم المتأهلين عن المجموعة الثانية.