تقارير .. بوتشيتينو يطلب ثلاثة نجوم لإنقاذ ريال مدريد

هل يأتي الأرجنتيني لخلافة زيدان؟

أشارت أنباء في الصحافة الإنجليزية تناقلتها نظيرتها الإسبانية إلى أن ماوريسيو بوتشيتينو طالب إدارة ريال مدريد بثلاثة لاعبين لدعم الصفوف حال تعيينه خلفاً لزين الدين زيدان مدرباً.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة حدة الشائعات حول مصير زيدان وإمكانية إقالته وتعيين بوتشيتينو أو راؤول بسبب تدهور النتائج محلياً وأوروبياً.

وقالت "صن" ونقلت عنها "موندو" إن أول الأسماء التي يريدها بوتشيتينو هي مواطنه الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف يوفنتوس.

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ولا يعيش ديبالا فترة طيبة مع السيدة العجوز وفشلت المساعي لتمديد عقده، وذلك بعد أن كان قريباً قبل عام من الانضمام لصفوف توتنهام وقت وجود بوتشيتينو.

وقال التقرير إن المدرب السابق لسبيرز طلب ثنائي الفريق هاري كين وديلي ألي، وخصوصاً الأخير الذي كان هو السبب وراء تألقه، في ظل ابتعاده الحالي عن القوام الأساسي للفريق.

ومنذ بداية الموسم فقد ألي مكانته في تشكيل جوزيه مورينيو، وخرج في عديد المناسبات من القائمة الرسمية للفريق الخاصة باللقاءات، وسط حديث عن رحيله في يناير.

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يذكر أن وسائل الإعلام قالت إن في حال فشل ريال مدريد في عبور دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل قد تتم إقالة زيدان من قبل فلورنتينو بيريز.