خبر سار لريال مدريد .. عودة فالفيردي تقترب بشدة

متى يعود فالفيردي إلى الملاعب؟

تلقى ريال مدريد خبرًا سارًا يقضي باقتراب عودة متوسط ميدانه الدولي الأوروجوياني فيدي فالفيردي إلى الملاعب بعد غيابه عن الفرق بسبب الإصابة.

فالفيردي عاد إلى التدرب بالكرة بانتظام لأول مرة منذ إصابته، وإن كان بمفرده، إلا أنها خطوة تدل على اقتراب جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأصيب متوسط الميدان الشاب في مباراة فالنسيا في أوائل نوفمبر الماضي والتي سقط فيها ريال مدريد على ملعب ميستايا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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الهدف بالنسبة لزين الدين زيدان والفريق الطبي في ريال مدريد أن يكون فالفيردي جاهزًا بنسبة 100% بداية من العام الجديد وبحلول يناير المقبل.

فالفيردي تدرب بالكرة بانتظام في فالديبيباس، لقد فعل ذلك بالفعل يوم الجمعة الماضي وكرر هذا يوم الإثنين في تدريبات التعافي بعد الفوز على إشبيلية بهدف للا شيء.

تعافي فالفيردي يسير على المسار الصحيح ولا يستبعد أن يتمكن من اللعب في الفترة المتبقية من عام 2020. على الرغم من أن هدف النادي الملكي هو بلوغه 2021 في أفضل حالاته لمساعدة الفريق.

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يذكر أن ريال مدريد قد عانى من العديد من الإصابات خلال الموسم الحالي خاصة بعد فترتي التوقف الدولي في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.