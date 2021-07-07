ريال مدريد يستعطف مديره السابق لضم مبابي

ريال مدريد يستعطف كشاف مبابي لأجل الأيام السابقة

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يعتمد على الكشاف البرتغالي، والمدير الرياضي للنادي الملكي، لويس كامبوس لإتمام صفقة انتقال كيليان مبابي إلى صفوف الفريق.

عمل كامبوس في ريال مدريد عندما كان مورينيو مديرًا فنيًا واصطحبه معه في 2012 كمحلل تكتيكي وكشاف للمواهب.

في مارس الماضي وبعد رحيل لويس كامبوس عن نادي ليل، ارتبط اسمه بريال مدريد من جديد وكان النادي يسعى لاستقطابه للعمل كمدير رياضي للفريق.

ما هي علاقة كامبوس بريال مدريد ومبابي؟

تحدث كامبوس لصحيفة "ليكيب" وقال: "لقد أمضيت ثلاث سنوات رائعة في ريال مدريد، وكانت لدي علاقة جيدة جدًا مع الرئيس والإدارة لكن، في الوقت الحالي، يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يوجد شيء مع أي شخص"

وأضاف: "صحيح أنا أعرف عائلة مبابي جيدًا، لأن عندما اصطحبت كيليان إلى موناكو كان يبلغ من العمر 14 عامًا، تربطنا صداقة كبيرة، لكن هذا كل شيء".

علاقة كامبوس وباريس سان جيرمان

وفي محاولة الصحيفة لاستجوابه بخصوص الاتفاق مع باريس سان جيرمان واحتمالية رحيل المدير الرياضي الحالي لباريس سان جيرمان، لرونالد أرواخو قال كامبوس: "أؤكد لكم أنني لم أتحدث مع أي شخص من باريس سان جيرمان ومازال لرونالد يحتفظ بوظيفته".

وتابع: "ليس لدي أي ارتباط مع أي نادٍ، أنا حر 100% ومستمع لعروض الجميع".

ومع ذلك، تؤكد صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان يمكن أن يستخدم نفس حيلة ريال مدريد ويحاول استقطاب لويس كامبوس لجذب مبابي لتجديد العقد والبقاء داخل حديقة الأمراء.

اقرأ ايضًا:

باريس سان جيرمان مهدد بعقوبات كبيرة والحل في بيع مبابي!

مبابي غاضب من "ثقة" الخليفي لكنه باقٍ في باريس سان جيرمان!

مبابي يوافق على التجديد مع باريس، ولكن لصالح ريال مدريد!