باريس سان جيرمان مهدد بعقوبات كبيرة والحل في بيع مبابي!

النادي الفرنسي مطالب بتسوية حساباته المالية قبل بداية الموسم لتجنب عقوبات مغلظة من رابطة الدوري الفرنسي.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن إمكانية تعرض نادي باريس سان جيرمان لعقوبات كبيرة من قبل رابطة الدوري في الأسابيع المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النادي في حاجة لتسوية حساباته المالية بين المصاريف والدخل.

كم يبلغ المبلغ المالي المطلوب موازنته في ميزانية باريس سان جيرمان؟

وأوضحت الصحيفة أن قيمة الفارق بين الدخل والمصروفات هو حوالي 180 مليون يورو، يجب تسويتها قبل بداية الموسم.

بالرغم من ذلك يقوم باريس سان جيرمان بالعديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كان آخرها ضم جيانلويجي دوناروما من ميلان، لكن تلك الصفقة كانت مجانية.

ونجح الفريق كذلك في الحصول على خدمات اللاعب جورجينيو فاينالدوم من صفوف ليفربول بشكل مجاني بعد منافسة مع برشلونة.

ويسعى الفريق في الوقت الحالي للحصول على خدمات المغربي أشرف حكيمي، وهي الصفقة التي ستكلف الفريق حوالي 80 مليون يورو.

ما هي الحلول المتاحة أمام باريس سان جيرمان؟

وقد يكون الحل بالنسبة لباريس سان جيرمان في بيع الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية عديدة بالفعل عن وجود رغبة من ريال مدريد في الحصول على خدمات مبابي.

جدير بالذكر أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان كان قد أكد عدة مرات على رفضه التام لرحيل نجم موناكو السابق.

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