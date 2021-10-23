ريال مدريد يحرم جمهوره من حضور الكلاسيكو

كلاسيكو دون جماهير ريال مدريد!

يبدو أن تواجد جماهير ريال مدريد الإسباني في المباراة التي تجمع بينه وبين برشلونة، غدًا الأحد، محل شك.

وجاء ذلك وفقًا لـ تقرير صحفي إسباني، والذي أشار إلى أن النادي الملكي لم يسعى حتى الآن لشراء التذاكر الخاصة بالمباراة وبيعها لجماهيره.

"كامب نو" معقل النادي الكتالوني سيستضيف مباراة الكلاسيكو الأولى هذا الموسم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

بماذا أفاد التقرير الصحفي؟

حسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن نادي ريال مدريد لم يطلب تذاكر من برشلونة، لبيعها لجماهيره.

وأضافت أن برشلونة طلب أكثر من 100 يورو نظير التذكرة الواحدة، في وقت خصص برشلونة الجزء العلوي من الملعب لجمهور ريال مدريد.

كيف كان رد ريال مدريد على ذلك؟

المكان الذي حدده النادي الكتالوني للضيوف أبدى غضب ريال مدريد، بالإضافة إلى سعر التذكرة المرتقع مما دعى النادي الملكي لصرف النظر عن التفكير في شراء التذاكر.

وسيتعين على جماهير ريال مدريد الراغبة في حضور المباراة بشراء التذاكر مباشرة من نادي برشلونة، على أن يجلسوا في المقاعد التي حصلوا عليها، وليس في الجزء العلوي من الملعب، بحسب موندو.

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