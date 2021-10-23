وسط أجواء متوترة .. هازارد يقاتل للمشاركة في الكلاسيكو

اللاعب يعتمد على نصيحة طبيبه الخاص

يعتبر موقف الجناح البلجيكي إيدين هازارد، من المشاركة مع ريال مدريد في الكلاسيكو ضد برشلونة أحد أهم التساؤلات قبل هذه المواجهة.

ريال يحل ضيفًا على غريمه الكتالوني، غدًا الأحد، على ملعب كامب نو، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويطمح المدرب كارلو أنشيلوتي في دخول ريال بكافة العناصر الأساسية في هذا اللقاء، وعلى رأسها هازارد الذي عانى من مشاكل بدنية متكررة الفترة الماضية.

هل يشارك هازارد في الكلاسيكو؟

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن اللاعب استغل الفترة الماضية للعمل مع طبيبه الخاص في بلجيكا، ويستخدم نصائحه من أجل الوصول لأفضل صورة بدنية ممكنة.

هازارد تمكن من إكمال الجلسة التدريبية أمس الخميس من دون أي مشاكل، وإذا لم يتغير أي شيء في اللحظات الأخيرة، سيكون جاهزًا للظهور في الكلاسيكو.

وأوضحت الصحيفة أن هازارد عاد من أداء الواجب الوطني مع بلجيكا، وهو يعاني من مشاكل بدنية بسبب الحمل العضلي الزائد الذي منعه من المشاركة في لقاء المركزين الثالث والرابع في دوري الأمم.

وتسببت في هذه المشاكل في غيابه عن لقاء ريال مع شاختار في دوري أبطال أوروبا، لكن هناك قناعة كاملة أن اللاعب سيكون جاهزًا في الكلاسيكو.

ويطمح هازارد أن تمنحه الإصابات مساحة من التنفس هذا الموسم، حيث تتواصل في الظهور ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه في الموسمين الماضيين.

كيف يحاول هازارد تقليل إصاباته؟

صحيفة "as" أكدت أن النجم البلجيكي يعتمد كثيرًا على نصائح طبيبه البلجيكي الخاص ليفين ميسشالك أخصائي العلاج الطبيعي، ورئيس الطاقم الطبي في الاتحاد البلجيكي.

وأشارت إلى أن اللاعب يثق كثيرًا في ميسشالك وأظهر له احترامه له عدة مرات بالاعتماد على نصائحه الطبية والعلاج تحت إشرافه.

توتر بين بلجيكا وريال مدريد

عندما سقط هازارد في شهر مارس وعانى من إصابة عضلية، تعرض اللاعب لضغوط بلجيكية من أجل إجراء عملية جراحية لمعالجة كاحله الأيمن.

ريال مدريد رفض هذا الأمر تمامًا، ولكن الاتحاد البلجيكي أصر على ذلك لضمان مشاركة اللاعب في اليورو، وفي النهاية سادت رؤية النادي واحترمها اللاعب.

وفي خلال اليورو عادت التوترات مرة أخرى، عندما تم الإعلان بسلاسة ووضوح عن المشاكل البدنية لجميع اللاعبين في بلجيكا باستثناء حالة هازارد.

ووصل الأمر إلى تسريب بعض الانتقادات من الفريق الطبي للمنتخب البلجيكي إلى نظيره في ريال مدريد، وهو ما يؤكد وجود حالة مستمرة من التوتر بين الطرفين.

اقرأ أيضًا ..