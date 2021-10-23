كومان : أشعر بالتفاؤل والكلاسيكو لن يحسم مستقبلي

تحدث عن دعم الرئيس جوان لابورتا له

كشف رونالد كومان مدرب برشلونة أنه لا يؤمن أن الكلاسيكو أمام ريال مدريد، لن يحسم مستقبله بشكل نهائي مع النادي الكتالوني.

برشلونة يستضيف ريال على ملعب كامب نو وسط حضور جماهيري كبير متوقع، في إطار الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني.

عاصفة من الشكوك في الأجواء حاليًا حول مستقبل كومان، بسبب النتائج المتخبطة للفريق الكتالوني تحت قيادته الفترة الأخيرة.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي عن إمكانية تعزيز صورته في حالة الفوز:"الأمر لا يعتمد على مباراة واحدة، نحن قضينا أسبوعًا هامًا وعلينا أن نكون مستعدين في أي وقت".

وأضاف:"من المهم جدًا الفوز لأنه سيمنحنا الكثير من الثقة مع كل التغييرات التي نجريها، والشباب الذين يدخلون، نحاول تحسين كل شيء لدينا في الملعب بالكرة أو بدونها".

وأما عن ثقة جوان لابورتا فيه:"ليس من الضروري أن أتحدث كل يوم مع الرئيس عن استمراري، أشعر بالدعم ولكني أعرف أن كل شيء يعتمد على النتائج".

وأما عن الضغوط:"كوني مدربًا لبرشلونة يجب أن أتحمل ذلك، فزت وخسرت الكلاسيكو كلاعب، وعليك النظر إلى الجانب الإيجابي من المباراة وهو الاستمتاع، ستكون أول مباراة كلاسيكو لي كمدرب بحضور الجماهير وهذا مختلف".

وأما عن التشكيل الأفضل من بين الفريقين:"لا أعرف، هناك اختلاف في الخبرة، ولديهم شباب مثلنا لذلك نحن متشابهون إلى حد ما، هناك تفاصيل يمكن أن يكونوا أفضل بها والعكس، لذلك سنحاول تحقيق أفضل استفادة ممكنة من اللاعبين الذين لدينا".

واستكمل:"النتيجة في مثل هذه المباريات يكون لها تأثير قوي من الناحية السلبية والإيجابية، نحن نعرف ما يمكننا القيام به ونريد إظهاره، لا يمكنك ترشيح أحد الفريقين بشكل واضح عن الآخر، ولكن سنلعب على ملعبنا وأمام جمهورنا، نريد أن نظهر مرة أخرى أن لدينا فريقًا جيدًا".

جاهزية جوردي ألبا:"صحيح أنه كان يشعر ببعض الانزعاج ولكنه تدرب بشكل طبيعي وهو الآن مستعد للعب".

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مستوى أنسو فاتي وفينيسيوس جونيور:"هما يقدمان الكثير ويسيران على المسار الصحيح، بالنسبة لفاتي يجب أن نمنحه المساحة والفرصة الكافية للحصول على القوة البدنية والإيقاع الذي يحتاجه كل لاعب".

الكلاسيكو الأول لجافي وإريك جارسيا وممفيس ديباي:"هناك عدد كاف من اللاعبين الذين عاشوا تجربة الكلاسيكو لسنوات عديدة هنا ويمكنهم مساعدتهم في الملعب، على الجميع الاستمتاع بأجواء الغد الرائعة وأن تلعب بشخصية للقيام بالمهمة بالشكل الصحيح".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع بجدول الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو بـ15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر.