ريال مدريد يتراجع عن ضم بالاسيوس
هيثم محمد فيسبوك تويتر
كشف وكيل إيزيكل بالاسيوس، نجم ريفر بليت، أن ريال مدريد تراجع عن ضمه موكله ووجه مجهوداته لضم مهاجم بالفترة المقبلة.
وأكد وكيل اللاعب في أكثر من مناسبة سابقة قرب انضمام بالاسيوس لصفوف ريال مدريد، كما ذكر مسؤولو ريفر أن المفاوضات في مراحل متقدمة.
وقال ريناتو كورسي، وكيل بالاسيوس، مع راديو "شو جول": "بسبب الوضعية الحالية لريال مدريد صفقة بالاسيوس توقفت، لن يتعاقدوا معه ويجعلوه المنقذ".
وأضاف: "وجهوا بحثهم نحو مهاجم يسجل كثيراً، تحدث معهم قبل ثلاثة أيام وأكدوا لي أنهم لا يزالوا مهتمين بضم بالاسيوس، وأن الصفقة تراجعت أهميتها حالياً".
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(@tommy23lfc:📽️) pic.twitter.com/7P4Y2g0WMr — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019
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وختم: "بالاسيوس لن يرحل إلا بمقابل أعلى من الشرط الجزائي، وريال موافق على هذا، هو متواضع وليس متعجل للانتقال وهاديء".
وأشارت التقارير أن الصفقة تقدر في حدود 20 مليون يورو سيدفعها ريال مدريد لبطل أمريكا الجنوبية للتخلي عن وسط ميدانه.
ولعب بالاسيوس دوراً كبيراً في تتويج ريفر بليت بلقب كوبا ليبيرتادوريس عن الموسم الفائت على حساب مواطنه بوكا جونيورز.