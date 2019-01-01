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رئيس نيس: بالوتيلي سيرحل هذا الشهر

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(C) Getty Images
رئيس نادي نيس الفرنسي يؤكد أن بقاء ماريو بالوتيلي مع الفريق لما بعد الشتاء سيكون صعبًا للغاية.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف جان بيير ريفييه رئيس نادي نيس الفرنسي أن اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم الفريق لن يستمر مع الفريق لما بعد الشتاء الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريفييه وأكد خلالها أن اللاعب قدم فترة رائعة رفقة الفريق وساهم في العديد من النتائج الجيدة.

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وقال ريفييه في تصريحاته: "لا نعلم بعد موقف ماريو بالوتيلي، لكنني لا أراه مستمرًا معنا في الفريق لما بعد الشتاء الجاري".

وأضاف: "لدي حبًا كبيرًا له، ولن أنسى العامين الرائعين اللذان أمضاهما معنا، وبصراحة هو لاعب رائع للغاية، سنرى ما الذي سيحدث، أتمنى له الأفضل".

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ويعد بالوتيلي واحدًا من نجم كرة القدم الإيطالية المثيرين للجدل في الفترة الأخيرة فرغم تألقه مع نيس إلا أن مشاكله كانت كبيرة منذ الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن بالوتيلي كان قد طلب الرحيل عن صفوف نيس في الصيف الماضي إلا أنه لم يتلق عروضًا مناسبة ولم يوافق نيس على رحيله.

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