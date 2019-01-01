ميلان يحدد بديل هيجواين

هيجواين يبدو في طريقه لتشيلسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان حدد كريشتوف بيونتك، مهاجم جنوى، لتعويض جونزالو هيجواين حال رحيله إلى تشيلسي.

وألمح جينارو جاتوزو، مدرب ميلان، لقرب رحيل هيجواين بعد انتصار الفريق الصعب مساء السبت على سامبدوريا في كأس إيطاليا.

وذكرت "لاجازيتا" أن ميلان يرفض التخلي عن هيجواين دون تأمين بديل على نفس المستوى لقيادة هجوم الفريق. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

مارادونا يخرج من غرفة الجراحة ويتعافى في مستشفى ببوينس أيرس

أفضل من روض الكرة بين قدميه؟ (✖️/✔️) pic.twitter.com/WNpPPeF7cB — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

وقالت الصحيفة إن ميلان لا يمانع الحصول على ألفارو موراتا من تشيلسي، ولكن اللاعب يفضل العودة إلى إسبانيا.

وأضافت "كوريري" أن حل آخر هو جيلسون مارتينز، لاعب أتلتيكو مدريد، والذي لا يحظى بفرص كبيرة مع فريقه وتم فتح باب عودته لسبورتنج لشبونة.

وفاز ميلان بهدفين نظيفين على سامبدوريا مساء السبت عبر مهاجمه باتريك كوتروني ليعبر لدور ربع النهائي بكأس إيطاليا.