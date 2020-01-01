بوجبا أم هازارد؟ لوكاكو يختار زميله المفضل

تحدث عن الفارق بين الدوري الإيطالي والإنجليزي

قرر روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ومنتخب بلجيكا، اختيار أفضل زميل لعب معه طوال مسيرته الكروية حتى الآن، في خطوة لن تعجب بعض عشاق مانشستر يونايتد.

لوكاكو رحل عن مانشستر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منضماً لصفوف إنتر، بعد فترة صعبة قضاها مع الشياطين الحمر.

ورغم الصداقة التي جمعت لوكاكو بالفرنسي بول بوجبا مع الفريق الإنجليزي، إلا أنه يعتبر زميله في منتخب بلجيكا إيدين هازارد هو الأفضل، متجاهلاً نجم يونايتد تماماً

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وعندما سؤل الدولي البلجيكي خلال فقرة شارك بها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الزميل الأفضل بمسيرته، وقع اختياره على جناح ريال مدريد.

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وأما عن الفارق بين الدوري الإيطالي والإنجليزي قال:"من الناحية التكتيكية فأنت يتم اختبارك هنا بشكل أسبوعي، ولكن السرعة أكبر في البريميرليج".

يذكر أن لوكاكو الذي نجح في تسجيل 17 هدفاً مع إنتر في الدوري الإيطالي قبل التوقف بسبب كورونا، ساهم مع هازارد في حصول بلجيكا على المركز الثالث بكأس العالم روسيا 2018.