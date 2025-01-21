"سنقول له وداعًا في هذه الحالة!" .. رسالة حاسمة من ريال مدريد إلى السعودية في صفقة فينيسيوس

اللاعب يرتبط بعقد مع الريال حتى 30 يونيو 2027..

وجّه نادي ريال مدريد "رسالة حاسمة" إلى السعودية؛ بشأن صفقة التعاقد مع النجم فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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السعودية وضعت التعاقد مع فينيسيوس على رأس أولويتها؛ حيث قال الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن عمر مغربل، عن ذلك: "نحن لا نحلم.. إنها مسألة وقت ومفاوضات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يتوقف الأمر عند ذلك.. برنامج "سبورت سنتر" زعم بأن مسؤولين في صندوق الاستثمارات السعودي، حصلوا على وعد من فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد؛ بعقد اجتماع جديد لمناقشة صفقة فينيسيوس، بعد اللقاء الذي تم في جدة، على هامش بطولة كأس السوبر الإسباني.

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ووسط كل هذه الأخبار المتسارعة.. نقل برنامج "إل شيرينجيتو" عن نادي ريال مدريد، عدم وجود أي نية لـ"التفاوض" مع السعودية؛ لبيع عقد النجم البرازيلي البالغ من العمر 24 سنة.

وكشف مقدم البرنامج جوسيب بيدريرول، المعروف بقربه من بيريز، عن أنه تم إخباره من العملاق الإسباني: "إذا أراد السعوديون التعاقد مع فينيسيوس؛ عليهم وضع مليار يورو (قيمة الشرط الجزائي) على الطاولة".

وشدد بيدريرول على أن ريال مدريد سيقول للاعبه فينيسيوس جونيور "وداعًا"، إذا تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الأول؛ وغير ذلك لن يتم الرد على أي عرض.

جدير بالذكر أن فينيسيوس انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو؛ حيث سجل 98 هدفًا وصنع 84 آخرين، خلال 290 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.