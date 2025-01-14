الرغبة حقيقية في نقل النجم البرازيلي للملاعب السعودية

لم يعد خافيًا أبدًا رغبة المسؤولين في كرة القدم السعودية استقطاب نجوم العالم لدوري روشن، إذ هي عملية انطلقت صيف 2023 ويبدو أنها لن تتوقف وستستمر حتى تحقق أهدافها الكاملة بجعل البطولة من أفضل 10 في العالم.

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فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أحد أهم النجوم المطلوبين في الملاعب السعودية خلال الفترة القادمة، وقد أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن السعودي، ذلك الأمر صراحة وبشكل يحمل تهديدًا واضحًا للعملاق الإسباني.

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مغربل تحدث مع صحيفة ماركا الإسبانية مهددًا ريال مدريد بأن رغبتهم في ضم النجم البرازيلي ليست مجرد حلم، مشيرًا إلى أن عاملين يحسمان الأمر، إذ قال "نحن لا نحلم، إنها مسألة وقت ومفاوضات".

وأضاف حول تطور الدوري السعودي "الأمر ليس سرًا، لقد تغيرت أشياء كثيرة في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة، هناك مستويات من التغير، بعض الأندية تحسنت أكثر لكن الجميع تحسن. السعودية تمتلك أندية عريقة مثل الاتحاد الذي احتفل بالذكرى المئوية مؤخرًا، وهناك الأهلي كذلك، الناديان يمتلكان شعبية وجماهيرية جارفة".

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وأتم مغربل حديثه للصحيفة الإسبانية بالإشارة إلى أن وجود الأجانب كان دومًا من تقاليد الدوري السعودي، موضحًا أن ما تغير حاليًا هو مستوى جودة أولئك الأجانب، ومضيفًا "استقطاب الأجانب كان دومًا جزءًا من هوية الدوري السعودي لجعله أكثر جاذبية، ما تغير بشكل خاص في العامين الأخيرين هو جودة القادمين، كريم بنزيما من بين آخرين يخلق تأثيرًا أكبر على الصعيدين الوطني والدولي. مع هذا، جلب اللاعبين ليس الهدف الوحيد بل هناك التطور في البنية التحتية وتطوير عوامل الجذب والاستثمار، حققنا نجاحات جيدة في تلك الجوانب ونُواصل العمل".

يُشار إلى أن فينيسيوس سبق وأن ارتبط خلال الصيف الماضي بالنادي الأهلي السعودي.