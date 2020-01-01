ريال مدريد يتعرف على طبيعة إصابة راموس

اللاعب لم يكمل لقاء سوسييداد

كشفت تقارير في الإعلام الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم ريال مدريد وقائده سيرخيو راموس مساء الأحد أمام ريال سوسييداد بالدوري الإسباني.

وخرج قائد الفريق الملكي وهو يشتكي من ركبته بعد التحام مع أليكساندر إسحاق، مهاجم سوسييداد، وشوهد وهو يضع أكياس الثلج وضمادات عليها.

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وذكرت "آس" أن اللاعب تعرض لكدمة ليس أكثر على مستوى الركبة اليسرى، وأن الأطباء أكدوا سلامته بعد الفحص صباح اليوم، وعدم حاجته لفحوصات إضافية.

وأضاف التقرير أن اللاعب لايزال يشعر ببعض الألم في ركبته، ولذا على ذلك الأساس قد يغيب عن لقاء مايوركا الأربعاء المقبل في الليجا.

وأشار التقرير إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد يحافظ على قائده ولن يشركه حتى لو كان سليماً، خصوصاً في ظل ضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام.

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ولم تستبعد الصحيفة إصرار راموس على المشاركة أمام مايوركا كونه القائد وبسبب انشغال فريقه بالمنافسة على قمة الترتيب بالوقت الراهن مع برشلونة.

ريال مدريد يتقاسم القمة مع برشلونة برصيد 65 نقطة بعد مرور 30 جولة، ولكن المواجهات المباشرة تصب في صالح النادي الملكي.