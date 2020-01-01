سيتيين: التحكيم في مباراة ريال مدريد؟ برشلونة يملك مشكلة كروية

جدل كبير حول التحكيم في مباراة مدريد وسوسييداد

علق مدرب برشلونة كيكي سيتيين على التحكيم في مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد أثناء المؤتمر الصحفي للقاء ناديه مع أتلتيك بيلباو مساء الثلاثاء.

الملكي انتصر على سوسييداد بنتيجة 2-1 في مباراة أهدت فريقه الصدارة، ولكن شهدت عدداً من الحالات التحكيمية الجدلية التي احتجت عليها الصحف الكتالونية.

وقال سيتيين: "أسمع ما يدور حول التحكيم، وخسارة نقاط تكون مؤلمة أحياناً، نحن نواجه خصماً قوياً لن يفرط في النقاط بسهولة، في لحظات الغضب تخرج بعد الكلمات".

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وأضاف: "حكم الفيديو يمكن استخدامه بشكل أفضل ويحسن اللعبة والواقع، يجب أن تشاهد الواقعة من أكثر من زاوية، أتفهم الحديث أن استخدام التقنية يختلف من فريق لآخر ومن هنا الحديث عن سوء الاستخدام".

وواصل المدرب: "لا أريد الحديث عن ريال مدريد، ولكن عن مشكلتنا الكروية، لعبنا ثلاث مرات، فزنا مرتين وتعادلنا مرة، سجلنا ستة أهداف ولم نتلق أي هدف، والفريق يتحسن، بعض الأمور بحاجة لتصحيح وتعديل فقط".

وأكمل: "دائماً سيكون الحديث عن التحكيم، أحياناً لصالحك وأحياناً أخرى لا، بعض الأشياء لا نتحكم بها، الجميع شاهد ما حدث الأمس وله تقييمه، بيكيه؟ شخص ذكي".

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وعن الصدارة: "فارق الأهداف فقط ما يفصل ولكن نملك نفس الرصيد من النقاط، نحن وهم لا نملك فرصة ارتكاب الأخطاء، رأينا بطولات تحسم في اليوم الأخير، يتبقى ثماني مباريات والهدف الفوز بها جميعاً".

وحول التعادل مع إشبيلية: "قدمنا مباراة جيدة واحتوينا خطورتهم، ما يقلقني معدل الأعمار المرتفع في أرضية الملعب، يجب أن نفكر أكثر من الجري، الشباب سيحصل على فرصته إذا رأيت ذلك، ومنهم ريكي بويج".

وعن الإصابات: "أومتيتي يتحسن ومتاح، ديمبيلي يتبع البرنامج الخاص به والأمر بيد الرب، ننتظر تطوره وعودته لمستواه، دي يونج يعاني من إصابة بسيطة في الكاحل، هو لاعب شامل وليس فقط ممرر ولكن يبذل مجهوداً خرافياً، أثق في تواجده بالمباريات القادمة".

ويتشارك الثنائي برشلونة وريال مدريد في صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة، ولكن تصب المواجهات المباشرة لمصلحة الفريق العاصمي.